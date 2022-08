Michel Temer se torna presidente de honra de fundo humanitário em prol do Líbano

O ex-presidente Michel Temer (foto) aterrissa em Brasília para um compromisso muito especial. Na próxima quarta-feira, dia 3, pela noite, o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada do Líbano realizarão evento que marcará os dois anos da grave explosão que atingiu o Porto de Beirute, em 4 de agosto de 2020.

Na ocasião, será lançado um fundo humanitário, com o intuito de ajudar o Líbano em sua reconstrução, e seu povo a se reerguer de um episódio difícil. O fundo terá como presidente de honra Michel Temer, que estará presente no lançamento, na Embaixada do Líbano, tendo como anfitriã a embaixadora Carla Jazzar (foto).

BARULHO…

No fim de semana fui ao Águas Claras Shopping e ao andar pelo mall comecei a ouvir barulhos muito fortes e incômodos. Andando mais a frente, os barulhos foram se assemelhando a uma grande obra sendo feita no local. Perguntei para uma vendedora do que se tratava, e ela me disse que os barulhos vinham de uma academia no andar superior.

…INCÔMODO

O som forte, de acordo com a vendedora de uma loja, eram de pesos sendo descartados no chão pelos usuários da academia e também barulhos causados pelo uso de aparelhos com pesos. Não sou engenheiro, nem arquiteto, sou leigo no assunto, mas o ideal não seria fazer um trabalho de isolamento acústico visando o conforto dos clientes?!

ANDANÇAS PELO BRASIL

A escritora de livros didáticos infantis, Isabella Carpaneda (foto), começou uma maratona. Ela está percorrendo cidades do Nordeste, do Paraná, e de Minas Gerais, finalizando com o Rio Grande do Sul, para divulgar uma nova obra de sua autoria. O livro A Conquista da Língua Portuguesa. A obra integra uma coleção aprovada pelo Ministério da Educação.

Isabella, que é casada com o cirurgião plástico Carlos Carpaneda, está aproveitando a ocasião para palestrar sobre alfabetização de acordo com a Base Comum Curricular (BNCC) e a Política Nacional de Alfabetização (PNA). Vale destacar que a escritora de Brasília é campeã há alguns anos de adoção pelos professores de suas obras, que sempre a colocam em primeiro lugar.

VAN GOGH…

Chega a Brasília no dia 3, no ParkShopping, Beyond Van Gogh, a maior exposição imersiva do mundo. O brasiliense poderá conferir essa viagem extraordinária e envolvente, um misto de luz, arte, cor e música projetadas no chão e nas paredes, dando a sensação de estar dentro das obras do pintor holandês. Cláudia Salomão assina o RP do evento de abertura.

…EM BRASÍLIA

Para abrigá-la foi construído um enorme pavilhão de cerca de 2.500 metros quadrados no estacionamento do ParkShopping. A tecnologia de projeção usada é de última geração para criar uma viagem sensorial extraordinária, que promete surpreender o visitante. A exposição já foi visitada por mais de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo.

Fotos: César Rebouças e Arquivo Pessoal