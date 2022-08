Médica Patrícia Rocha inaugura espaço de saúde e estética em Águas Claras

A cidade vertical do Distrito Federal conta agora com um novo, amplo e moderno espaço de saúde e estética. Localizada no Albany Medical Center, em Águas Claras, a clínica Códigos da Beleza, da médica Patrícia Rocha, reúne consultórios, centro cirúrgico, sala de beleza para drenagem pós-procedimentos, área com lavatório para cabelos. O projeto é assinado pela arquiteta Natália Carneiro. Patrícia é especialista em plástica ocular, sendo referência na cidade em blefaroplastia, procedimento cirúrgico que retira o excesso de pele das pálpebras superior e inferior.

Para a cirurgiã oculoplástica goiana radicada há mais de 20 anos na capital federal, o novo espaço é a realização de um sonho “Tudo aqui foi pensado com muito carinho para oferecer o melhor aos nossos pacientes. Minhas mãos são instrumentos de Deus para embelezar e cuidar da saúde de olhares”, explica ela. Além da blefaroplastia, há ainda serviços como rejuvenescimento facial, minilifting e procedimentos não cirúrgicos. Ainda compõe o atendimento dermatologia, endocrinologia, além de ginecologia voltada ao rejuvenescimento íntimo, tendência do momento.

Médica Patrícia Rocha

A médica respondeu algumas perguntas da coluna:

Há idade indicada para a realização da cirurgia?

Já operei pacientes entre 23 e 89 anos. A pálpebra é uma região muito delicada e de pele sensível e fina. Quando observamos nossos pais e avós podemos perceber a predisposição genética e a necessidade cirúrgica. Porém, cada paciente é avaliado individualmente.

Com a pandemia houve aumento na procura da blefaroplastia pela evidência dos olhos?

Muita. Como os olhos ganharam destaque com o uso das máscaras, também foram mais observados e com isso houve aumento tanto dos procedimentos cirúrgicos como dos não cirúrgicos, para o embelezamento e rejuvenescimento do olhar.

Qual a principal diferença entre a realização da blefaroplastia com um cirurgião plástico e um cirurgião oculoplástico?

Essa pergunta é bem interessante e também uma dúvida muito frequente. Como sou oftalmologista, minha maior preocupação é com a saúde global dos olhos do paciente, principalmente com o abrir e fechar das pálpebras. Muitas vezes o cirurgião plástico pode deixar um resultado mais artificial, além de prejudicar as funções fisiológicas dos olhos. O recomendado é que o procedimento, sendo cirúrgico ou não, seja sempre feito por um médico oftalmologista.

Foto: Arquivo Pessoal