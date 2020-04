Matheus Ribeiro é contratado pela Record TV e assume, em Brasília, o DF Record

PUBLICIDADE 

LUCIANO RIBEIRO NETO, DIRETOR-GERAL DA RECORD TV BRASÍLIA, COM MATHEUS RIBEIRO NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO

Jornalista goiano Matheus Ribeiro, um dos jovens talentos do jornalismo brasileiro, comandará a apresentação do DF Record, telejornal local exibido no horário nobre, às 19h10. A estreia do profissional à frente do programa está prevista para ocorrer em maio.

“O jornalismo da Record TV não cansa de se reinventar. A chegada de Matheus acrescenta mais versatilidade e espontaneidade à nossa receita de sucesso na capital federal”, disse Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da emissora com sede em São Paulo.

Nascido em 1993, em Piracanjuba (GO), é formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás. A carreira em televisão começou em 2013, na PUC TV Goiás. Desde então, passou por algumas emissoras e acabou conquistando reconhecimento nacional.

Foto: Arquivo Pessoal