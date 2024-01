Mares da Ásia, voando alto e preparativos entre os destaques da coluna

BAGAGENS

As viagens estão em alta. Uma pesquisa realizada pelo Guia dos Melhores, plataforma de avaliações de produtos, revelou que 54% dos entrevistados pretendem investir em viagens neste ano. O levantamento ouviu brasileiros de todas as idades, classes sociais e regiões e buscou revelar quais as intenções de investimentos financeiros da população em 2024.

VOANDO ALTO

Sabrinna Albert, apresentadora da Record Brasília, foi convidada pela direção nacional da emissora para apresentar o quadro Giro dos Famosos do programa Domingo Espetacular. Feliz com o convite, a jornalista ficará dois dias em São Paulo por conta das gravações. Recentemente, Sabrinna participou do reality Troca de Esposas, com recorde de audiência na temporada.

PREPARATIVOS

Na contagem regressiva, a quinta edição do Bloco do Silva chega a Brasília para um pré-carnaval que promete ser agitado. O show acontece no dia 19, às 22h, no Estádio Nacional Mané Garrincha, e terá a participação especial do cantor Marcelo D2. Além do Bloco do Silva, o evento também contará com shows de Marina Sena, Pathy Dejesus e Umiranda.

OPORTUNIDADE

A Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Escola do MP) ofertará bolsas integrais a candidatos negros e a pessoas em condições socioeconômicas desfavoráveis para qualificação em direto. Os candidatos deverão passar por processo seletivo. A iniciativa faz parte das políticas de ação afirmativa da instituição de ensino.

ARTE ESPECIAL

O CCBB Brasília convida para a abertura da exposição Ruídas de Berna Reale, com a presença da artista e do curador Silas Martí, segunda-feira, dia 15. A mostra apresenta um recorte da produção da artista de 2009 a 2023 em fotografia, objeto, performance, pintura e vídeo que discutem a condição humana diante da desigualdade de gênero, econômica e social.

BATE-PAPO

Maria Paula Fidalgo recebeu na noite de ontem o cirurgião plástico Silvio Mesquita no programa A-MEI, do Canal Empreender. Em um bate papo descontraído, eles conversaram sobre o lado empreendedor do médico, experiências e perspectivas para 2024. O programa A-MEI é uma revista eletrônica diária em um estilo soft news, no Canal Empreender do Grupo Bandeirantes.

IMAGENS

Em tempos de tantas guerras ao redor do mundo, o projeto Imagem Sem Fronteiras retoma suas atividades em 2024 com o premiado fotógrafo brasileiro André Liohn, que atua em zonas de conflito ao redor do mundo. André estará na galeria Olho de Águia, em Taguatinga, no dia 25, para a abertura de uma exposição e apresentação do documentário Você não é um soldado.

NOVIDADE

O complexo gastronômico Bosque Park Norte, localizado no Setor Hospitalar Norte, completa dois anos cheio de novidades. Além das mais de dez operações gastronômicas de diferentes sabores, ganha agora uma programação musical de terça a domingo. O espaço de 4 mil metros quadrados, em meio a natureza, vai contar com shows de músicos brasilienses.

Foto: Arquivo Pessoal