Jornalista Marcelo Cosme lança livro sobre homofobia em livraria de São Paulo

Apresentador do Grupo Globo, onde comanda o Globo News em Pauta e o Jornal Hoje, o apresentador Marcelo Cosme lança seu livro, Talvez você seja – Desconstruindo a homofobia que você nem sabe que tem na tarde deste sábado (30), na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis, na capital paulista, às 17h, com a presença de amigos e fãs. Na ocasião, o jornalista vai autografar livros e bater um papo com o público sobre a obra.

Em seu livro de estreia, Marcelo convida o leitor a uma reflexão, não sobre a própria sexualidade, como uma primeira leitura do título pode sugerir, mas sobre o comportamento preconceituoso que muitos têm sem nem se dar conta: “Quero te mostrar que nós, LGBTQIA+, estamos aí espalhados, somos o que quisermos ser. E que ‘Talvez você seja’ não mais um de nós, mas preconceituoso e não saiba”, afirma o jornalista na introdução.

Foto: Reprodução