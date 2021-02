Aniversário, comemoração e prêmio

PUBLICIDADE

Por César Rebouças (interino)

Aniversário

Dia de celebrar o aniversário da jovem amiga Mayra Perin. Mayra comemora a data com o marido Marcos Joaquim na residência do casal, no Lago Sul. Muito querida no circuito social da capital, passa o dia recebendo os cumprimentos de amigos e familiares.

Festa

O casal Roberto Bomtempo e Neuma Barros, sócios e fundadores da MB Ambientes, juntamente com os filhos Tullio, Rafael e Felipe, celebraram os bons resultados de 2020 da empresa em uma famosa churrascaria da cidade com os seus colaboradores. A tarde foi animada, com respeito aos protocolos sanitários vigentes no momento em decorrência da pandemia.

Prêmio

Os sócios Rogério Ranulfo e Henrique Bezerra, da Zebra Eventos, agência especializada em eventos sustentáveis, ganharam pelo 2º ano consecutivo na categoria Ouro o Prêmio “Caio 2020”. Os clientes responsáveis pela vitória foram a Rennova e SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia). A ação foi o plantio de árvores nas nascentes dos rios de Bonito – MS, pela RADECO. Ano passado a agência ganhou como agência responsável pelo Melhor Congresso do Brasil. Talento é o que não falta!