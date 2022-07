Manoel de Oliveira e Rochelly Costa estreiam programa na Nova Brasil FM

O programa Mesa pra Dois, da Nova Brasil – 97.5 FM, estreia hoje (4), das 12h às 14h. Apresentado por Rochelly Costa e Manoel de Oliveira, o programa promete variedades na faixa horária do almoço, para todo mundo relaxar e curtir a principal pausa do dia. A Nova Brasil é uma emissora que privilegia a MPB como alicerce da sua programação, creditando ao estilo musical sua devida importância como um dos maiores patrimônios brasileiros.

A rádio está presente em mais de 400 cidades em 11 estados. Rochelly Costa e Manoel de Oliveira, apresentadores do Mesa pra Dois, conduzirão o conteúdo e convidarão a audiência para participar de um almoço entre amigos. No a dupla levará diariamente o prato do dia, pensamento do dia, Nova Brasil Informa, Respira, Puxa uma cadeira, Cenas do quadrado, Almoço de negócios, e muito mais. Vale a pena conectar a atração a partir de hoje.

Foto: Arquivo Pessoal