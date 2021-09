Maitê Proença e Adriana Calcanhoto estão de romance, diz revista

De acordo com a revista Veja, a atriz Maitê Proença, 63 anos, e a cantora Adriana Calcanhotto, 55 anos, estariam tendo um romance. As duas estão sendo vistas saindo juntas para pequenos eventos sociais. E ainda de acordo com a publicação, elas não estão fazendo questão de esconder o namoro para quem convive com as duas.

A atriz preferiu não falar sobre a relação, que teria começado há alguns meses, quando procurada pela reportagem. “Não sou muito de abrir a minha intimidade, prefiro preservar alguns assuntos”, teria dito Maitê, famosa pelas novelas que participou na extinta Manchete, como Dona Beja, e na Globo, onde fez inúmeros trabalhos.

Fotos: Reprodução