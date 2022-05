Mãe e filha, Zizi e Luiza Possi apresentam “O Show” no Pátio Brasil em Brasília

A cumplicidade entre mãe e filha sempre marcou as apresentações que Zizi e Luiza Possi fizeram ao longo de suas carreiras. Vivendo um momento especial com a chegada dos filhos de Luiza, Lucca e Matteo, elas celebram essa sinergia entre gerações no palco do 15º Salão do Artesanato, que acontece em Brasília. O Show acontecerá no próximo sábado (7), às 18 horas, no Pátio Brasil, com entrada gratuita.

“Brasília é um lugar onde eu amo cantar, me sinto compreendida, acarinhada, acolhida e vai ser incrível ter essa experiência pela primeira vez com a minha mãe, nessa cidade que eu realmente amo. É um lugar onde eu tenho amigos queridos, onde eu tenho fãs e eu estou feliz. É a segunda vez que eu faço esse evento na Feira de Artesanato. Espero encontrar o meu público querido de Brasília”, disse Luiza.

Com maestria as cantoras interpretam sucessos da carreira e transmitem a emoção da maternidade e o laço familiar. No repertório, estão as canções Per Amore e Asa Morena que são sucesso na voz de Zizi Possi. Já Luiza irá cantar os sucessos da carreira, como Folhetim e Me Faz Bem. Sem dúvida é uma excelente dica para quem deseja fazer uma programação especial na véspera do Dia das Mães.

Foto: Matteo