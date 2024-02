Luto, folia, essência japonesa e direito delas entre os destaques da coluna

LUTO

A coluna se solidariza com os familiares da pioneira de Brasília, Maria Elaine Santana Caldas, que nos deixou na semana que passou. A filha Marcela e o genro Rogério Villas Boas convidam para a missa de sétimo dia, amanhã, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul. Momento de preces e saudades para Elaine que era muito querida em Brasília.

O público de Brasília poderá conferir a primeira exposição da Japan House São Paulo na capital federal. A mostra DO: a caminho da virtude será realizada de 28 de fevereiro a 28 de abril, no Museu de Arte de Brasília (MAB) e vai contar a história, técnica e filosofia de nove artes marciais japonesas. A mostra ocupará uma área de 200 metros quadrados nos pilotis e no hall.

Mostra com uma cenografia inspirada nos tradicionais encaixes de madeira da arquitetura japonesa. No próximo dia 26, será realizado um coquetel de abertura para convidados, que contará com a presença do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, além de Carlos Roza e Claudio Kurita, vice-presidente e diretor institucional da Japan House São Paulo.

O restaurante Universal entra em clima de Carnaval com a realização de mais uma edição do tradicional Bailinho do Universal, que acontecerá no próximo sábado, a partir do meio-dia. O evento que promete reunir gente bonita e descolada será comandado pela sambista Carol Nogueira. Na ocasião haverá um concurso da melhor fantasia no quesito originalidade.

A secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus/DF), Marcela Passamani, está satisfeita com a repercussão que o programa Direito Delas vem conquistando e ganhando cada vez mais espaço. Passamani recebeu com alegria o contato feito pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) para parceria no Carnaval. O Direito Delas…

…tem o objetivo de oferecer atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, às vítimas de crimes contra a pessoa idosa, às crianças e adolescentes de 7 a 14 anos vítimas de estupro de vulnerável e, ainda, às pessoas vítimas de crimes violentos. A OIM propôs somar esforços confeccionando material gráfico informativo a ser distribuído por…

…servidores da Sejus que darão apoio em blocos da festa carnavalesca a todos que precisarem. Com o mote é “Direito Delas Dizer Não”, o slogan da iniciativa foi ampliado e será utilizado para a segurança dos foliões. “Todas as pessoas têm o direito de romper com o ciclo da violência. Sejam elas brasileiras, migrantes ou turistas. Esse é o Direito Delas”, disse Passamani.

É em ritmo de marchinha que o Taguatinga Shopping convida o público para sua Ressaquinha de Carnaval, nos dias 17 e 18 de fevereiro. A festa ocorre das 15h às 19h e é gratuita, aberta para todos os festeiros de plantão. No sábado, a animação fica por conta do grupo Pé de Cerrado. Já no domingo, quem toma conta do evento é o bloco Ventoinha de Canudo.

