Luto com a perda do ex-deputado distrital César Trajano de Lacerda

A coluna se solidariza com a família do ex-deputado distrital César Trajano de Lacerda (foto), em especial com a filha Rosângela Lacerda. Ele nos deixou após um longo período com problemas de saúde. O velório e sepultamento ocorreram no último domingo, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O político teve forte atuação em diversas regiões do Distrito Federal, onde foi administrador como Plano Piloto, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, São Sebastião, Lago Sul e Jardim Botânico.

Foto: Arquivo Pessoal