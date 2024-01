Luciano Szafir em Brasília, abandono e solidários entre os destaques da coluna

O relações-públicas brasiliense Tiago Correia recebeu um grupo de São Paulo para dias de relax no tradicional Grande Hotel Termas de Araxá, em Minas Gerais. Todos voaram na nova rota operada pela Azul, saindo de Guarulhos. Entre os convidados, estavam a família Szafir. O ator Luciano Szafir, a mãe Beth Szafir, além da empresária Helena Mottin com o marido Edinho Veneziani.

O grupo adorou o hotel que atualmente faz parte da rede Tauá, que mantém nas proximidades do Distrito Federal, o Tauá Resort & Convention Alexânia. Integrante de uma tradicional família paulistana, o ex-namorado de Xuxa e pai de Sasha, disse que o que mais chamou a sua atenção foi a gastronomia do Grande Hotel de Araxá, inaugurado na década de 1940 pelo presidente Getúlio Vargas.

Luciano tem forte ligação com Brasília. Perguntado pela coluna sobre o que sentia pela capital, ele disse: “Brasília é uma cidade que tenho amor. Parte de minha vida tive uma OSCIP que distribuía óculos, aparelhos auditivos e tratamento odontológico. Sempre ia ao Ministério da Saúde. Fiz grandes amigos em Brasília. No próximo mês estarei na cidade. Amo a comida e a geografia de lá”.

ABANDONO

Dia desses, um vídeo postado no perfil Histórias de Brasília, do jornalista João Carlos Amador, no Instagram, mostrou sujeira e o abandono do túmulo de Bernardo Sayão, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Sayão foi pioneiro diretor da Novacap, responsável pela infraestrutura da construção de Brasília e pela delimitação do terreno do cemitério da capital.

SOLIDÁRIOS

O nosso obrigado para a jornalista e presidente da Associação Brasileira de Jornalistas das Áreas Diplomática e Internacional (Abrajinter), Fabiana Ceyhan, e para o advogado Paulo Burjack pela contribuição com a campanha solidária de Voltas às Aulas do Jornal de Brasília, promovida pelo JBr do Bem, responsável pelas ações solidárias da empresa.

DESIGN

Um dos principais escritórios de arquitetura do Brasil, o estúdio Maai Arquitetura Integrada agora leva a sua experiência para o mobiliário. Arnaldo Pinho, Isabel Veiga e Monica Pinto lançam uma linha completa de móveis fabricada pela San German e que será vendida em todo o Brasil. A primeira peça fabricada é o aparador Mariana, em homenagem à filha de Isabel Veiga.

LEITURA

A psicóloga brasiliense Andrea Chaves lança no próximo dia 24, o seu livro Emoções a serviço da vida – Equilibrando os quatro eixos de cuidados. Marcada para 17h30, o lançamento será realizado na varanda do restaurante Aragon Concept, às margens do Lago Paranoá, no Pontão do Lago Sul. O prefácio da obra é assinado pelo pastor evangélico JB Carvalho.

CARNAVAL

Sucesso em 2023, o Bloco da Pineapple confirma sua volta ao Quadradim da Folia, em 12 de fevereiro, no Iate Clube de Brasília. Referências da cena Rap/Trap do Rio de Janeiro, o bloco traz o Poesia Acústica, projeto que reúne os principais rappers do momento, e o Major RD. A banda Benza Deus também se apresenta no mesmo dia com os melhores hits do samba e do pagode.

INICIATIVA

O Aeroporto Internacional de Brasília está disponibilizando, gratuitamente, bolsas de gelo para passageiros que precisam transportar medicamentos e itens que necessitam de refrigeração. O serviço está sendo ofertado pela Inframerica, concessionária do terminal aéreo, no Balcão de Informações e também para clientes da Sala VIP Doméstica.

EDUCAÇÃO

O Ministério da Educação (MEC) publicou ontem edital referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2024 para o Programa Universidade para Todos (Prouni). Entre as novidades dessa edição, está o aumento no número de vagas ofertadas para os cursos de graduação em Direito e Medicina. As inscrições terminam no dia 1º de fevereiro.

SUCESSO

“Quero Ser Feliz”, single da cantora trans portuguesa Patrícia Ribeiro, tornou-se o hit do Big Brother Portugal. Os participantes do reality show cantaram a música com frequência dentro da casa e até montaram uma coreografia. A cantora aterrissa em breve no Brasil, onde deve apresentar um pouco de seu trabalho que aos poucos vem ganhando a atenção dos europeus.

ESQUENTA

O pré-Carnaval do Galpão 17 traz o bloco Eduardo e Mônica no próximo sábado (20), com apresentação que promete animar o brasiliense, a partir das 18h. Inspirado na diversidade e energia de Brasília, o bloco é um dos melhores da cidade, tendo uma mistura inusitada e perfeita, com guitarras se unindo à pegada forte da percussão, do rock ao axé. Tudo com muito glitter.

Fotos: Arquivo Pessoal