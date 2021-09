Livro, comemoração, a quatro mãos, panos quentes e dando o que falar

A QUATRO MÃOS

O ex-presidente Michel Temer e seu marqueteiro Elsinho Moucco redigiram a nota assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e expedida na tarde de ontem reavaliando as falas de 7 de Setembro. Temer e Moucco usaram a mesa do gabinete presidencial para elaborarem o texto.

PANOS QUENTES

Os ministros Flávia Arruda e Ciro Nogueira participaram da reunião com Temer e da articulação com Bolsonaro. Flávia e Ciro estavam desde a véspera dos atos do dia 7 articulando e trabalhando no convencimento das partes e tratativas com o presidente Jair Bolsonaro.

VACINAÇÃO

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal começou hoje a vacinação contra covid-19 para jovens de 16 anos. Assim como no atendimento de jovens com 17 anos, os adolescentes não precisam estar acompanhados de responsáveis. São 70 postos abertos para a imunização.

ALERTA

Conforme dados do NETSCOUT Threat Intelligence Report de setembro deste ano, o primeiro semestre de 2021 foi marcado por mais de 5 milhões de ciberataques mundiais. O número representa uma alta de 11% em relação ao semestre anterior, para a preocupação de muitos.

Paloma Gastal está dando prosseguimento ao seu livro sobre Habitação Social, que ganhará lançamento especial em Brasília

DANDO…

Causou repercussão o casamento do decorador Eder Meneghine, 60 anos, no Rio de Janeiro. Os convidados ficaram espantados na hora da cerimônia ao constatarem que o noivo no altar não era o mesmo do convite. Eder acabou se casando com o chef de cozinha Hugo Oliveira.

…O QUE…

Questionado sobre o motivo da mudança no momento do casório para 120 convidados, ele disse que conhecia pouco o ex-noivo e que após o desentendimento, preferiu terminar com o mineiro Dyl Reis, 23 anos. O ex-noivo, por sua vez, se pronunciou nas redes sociais.

…FALAR

O mineiro, que acabou não casando, afirmou que “queria a mídia em cima dele para contar a sua versão. E que viria bomba.” Em outra postagem disse que “na boca de quem não presta quem é bom nunca valeu nada.” Entre as madrinhas do casamento estava a socialite Vera Loyola.

MORADIA

O estatístico Marcus Araújo, CEO e fundador da Datastore, é considerado um pensador do setor imobiliário. A 5ª edição do seu livro Meu Imóvel, Meu Mundo acaba de sair. A obra tem o objetivo de manter a vocação de vanguarda, concentrada no futuro do morar.

DELÍCIAS

Tem novidade refrescante no Pontão do Lago Sul. O complexo de gastronomia recebeu a Bacio di Latte, em um quiosque que oferece dez sabores de gelato produzido artesanalmente. Outra grife esperada por lá para breve é a Chicago Prime, especializada em carnes.

O aniversariante Paulo Roriz entre a esposa Sylvana, a tia Weslian, o pai Zequinha Roriz e Elvira, em noite de comemoração

Cláudia Tolentino levou seu abraço ao amigo Paulo Roriz

ENCONTRO

Diretor da Med-Rio Check-up, Gilberto Ururahy será o anfitrião do 13° Encontro Científico com a Prevenção, na próxima segunda, dia 13, na sede da clínica de Botafogo, com palestra de Claudio Gil Araújo, um dos maiores especialistas em Medicina do Esporte no país.

ART RIO

A Galeria Karla Osório está presente na 11ª edição da feira ARTRio, no Rio de Janeiro. Karla apresenta um projeto especial em colaboração com o curador Rodrigo Villela. No Eixo curatorial, nomes como Alexandre Furcolin, Daisy Xavier e Élle de Bernardini.

DIA ESPECIAL

Sexta-feira especial e com muitos cumprimentos e mensagens para os aniversariantes do dia: embaixatriz Lais Amaral, empresária Carmen Nelson, socialite Marly Mansur, empresária Theresa Neves, publicitária Isabelle Nogueira e empresária Thaisa Baeta.

Fotos: César Rebouças e Eduardo Tadeu