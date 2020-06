Live com o chef Gracco Magalhães e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE

CHEF GRACCO MAGALHÃES PARTICIPA DE LIVE AMANHÃ, SOB O COMANDO DO INFLUENCER THIAGO MIRANDA, NO PERFIL DO SHOPPING JK IGUATEMI NO INSTAGRAM. GRACCO IRÁ ENSINAR UMA DE SUAS SABOROSAS RECEITAS DE BOLO

Competente

Professor Fábio Sousa foi nomeado ontem como secretário-executivo de Educação do DF. Com 44 anos, Fábio é considerado um dos mais respeitados educadores de Brasília. Graduado em Ciências Biológicas pela UnB, ele é especialista em Gestão Escolar pela Academia de Liderança em Gestão Escolar de Nova York, EUA.

Merci

A coluna agradece ao advogado e colecionador Amador Outerelo Fernandez Júnior pela doação de 40 cobertores para a campanha de inverno do JBr do Bem, a favor de pessoas em situação de rua e de cidadãos carentes do DF. Obrigado também para a jornalista Bertha Pellegrino, que doou dez cobertores para a nossa ação solidária.

Sem…

Em tempos de pandemia de covid-19, as confissões de fiéis realizadas nas paróquias do Distrito Federal estão sofrendo alterações há algum tempo. De acordo com a Arquidiocese de Brasília, os padres de cada uma das igrejas estão encontrando a melhor maneira de realizar as confissões de seu frequentadores.

…pecado

Tem igreja fazendo confissão através de drive-thru, outras com horário marcado e a maioria em confessionários super protegidos. Tudo respeitando o isolamento social determinado pelas autoridades locais. Só não está sendo permitido pela Igreja Católica, os padres fazerem confissão dos fiéis de maneira virtual.

Ajuda

Ativistas transgêneros estão criando coletivo para minimizar os efeitos econômicos e sociais da pandemia de covid-19, que tem assolado o mundo. Tudo em solidariedade a população mais vulnerável de travestis, transexuais e não-bináries. A ajuda pode ser feita por meio de doação no link: http://vaka.me/1037256.

Violência

A convite de Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB-RJ, advogadas vice-presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil de vários estados do país participarão de uma live, no dia 30, às 19h, com o tema Direito das Mulheres e Violência Doméstica. Tudo será transmitido pelo canal no YouTube de Ana Tereza.

A dor…

Famílias pelo país estão sofrendo com o óbito de entes queridos, que estão falecendo por outros problemas de saúde, mas constando no atestado de óbito suspeita de covid-19. Em Brasília, Ângela Beatriz Sabbag relatou o problema para a coluna e afirmou que a mãe, a empresária Neide Sabbag, não morreu de covid.

…da perda

“Foi muito sofrido não poder estar presente ao lado dela no momento de sua passagem. Não nos deixaram fazer uma despedida digna. Só consegui vê-la depois de falecida, após muito insistir, através de um vidro no hospital. Ela faleceu de problemas cardíacos e não de covid. Muito triste”, afirmou Ângela Beatriz.

Voluntário

O projeto social Amor Mais, fundado pelo empresário Victor Reis, do grupo Med Mais, está promovendo a nobre campanha “Adote uma família”, que já distribuiu mais de 100 cestas básicas e doou 3 mil pacotes de macarrão este mês para instituições de caridade do DF. Para colaborar, basta acessar @projetoamoramais.

Alerta

Mais uma preocupação em função da pandemia são os pacientes oncológicos. Médico oncologista amigo da coluna, afirmou que existe a expectativa de aumento pós-pandemia de casos de câncer em estado avançado. Tudo devido ao número de check-ups que tem caído, motivados pelo medo de contaminação pela covid.

Tevê

A Band Brasília estreou este mês o programa semanal Estúdio Livre Band Brasília, que mistura entretenimento, música e entrevistas sob o comando de Braguinha Neto e Lorena Porto. A atração é transmitida todos os sábados, às 9h, pela emissora. O programa de estreia teve bons índices de audiência para o horário.

