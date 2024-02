Lewandowski assina compartilhamento de sistema brasileiro com polícia europeia

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou na tarde de ontem (27) o Memorando de Entendimento com a Polícia Judiciária de Portugal. O objetivo é o compartilhamento do ‘Sistema Rapina’, criado pela Polícia Federal brasileira (PF) e utilizado no combate aos crimes de abuso sexual infantil.

Participaram da solenidade, que contou com a presença de autoridades, jornalistas e formadores de opinião, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor nacional da instituição portuguesa, Luís António Trindade Nunes das Neves. A solenidade foi realizada na Sala dos Retratos, no Palácio da Justiça.

HISTÓRIAS…

Está marcado para o dia 14 de março o lançamento do livro Lió – o pequeno jornaleiro. A obra conta a história de Leobertino Rodrigues Lima, um ex-jornaleiro, subtenente reformado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que chegou na capital federal em seus primórdios, ainda em 1967.

…PARA CONTAR

A obra conta a história de superação do pioneiro da cidade e integrante dos primeiros pelotões da PMDF, que também fez parte da banda de música da corporação. O livro, que poderá ser adquirido com o autor e também pela internet, será lançado na Casa do Pioneiro, no Núcleo Bandeirante.

ARTE

Thaís Kuri apresenta a exposição Contempláveis do Apogeu de 2 de março a 12 de abril, na Casa Aerada Varjão com entrada franca. A mostra provoca a contemplação das obras como veículos condutores que adquirem novos valores que perpassam a antropologia e as artes visuais. Fica a dica.

ASSINATURAS

O Ministério da Educação recebeu 167 assinaturas do termo de compromisso do Programa Pé-de-Meia. A poupança do Ensino Médio teve adesão de todas as redes estaduais ofertantes da etapa de ensino e de 74 secretarias de educação municipais que ofertam Ensino Médio regular.

PREPARATIVOS

Nesta sexta-feira (1º) tem Spoiler Night do maior evento de Tecnologia, Inovação, Games e Empreendedorismo do mundo. A Campus Party Brasília – CPBSB6, que chega em sua sexta edição, promoverá um coquetel para convidados no Planetário de Brasília, com todos os detalhes do que acontecerá em 2024.

LIVRO

Mais uma obra interessante. Dominique Wolton, Andrea Pachá, Miguel Jorge e Miguel Nicolelis são entrevistados de destaque no livro Muito Além do Media Training: O Porta-Voz na Era da Hiperconexão, uma obra inovadora escrita por Patrícia Marins e Miriam Moura, com edição da Aberj.

Foto: Jamile Ferraris