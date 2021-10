Leitura solidária, decisão, futuro, para elas, boas-vindas e exemplo

O mais novo livro infantil do escritor brasiliense Paulo Almeida, Cadê o Abraço?, ganhou uma manhã especial de autógrafos na capital. A obra foi lançada em comemoração ao Dia das Crianças, no último sábado, no CasaPark, com contação de histórias e programação variada. Parte do valor arrecadado com as vendas dos livros foi destinada ao Projeto Mais Amor. Na foto, o autor com Carol Valença, Sarah Tolentino e Carol Pertence, representantes da ONG.

DECISÃO

O Plenário do STF referendou decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski no sentido da competência dos estados, do DF e dos municípios para imunizar adolescentes de 12 a 17 ano contra a covid-19. No julgamento virtual, Lewandowski reiterou que o Plenário já definiu que o entes federados têm competência para adotar as providências necessárias ao combate da pandemia.

CRIANÇA FELIZ

O JBr do Bem, responsável pelas campanhas sociais do Jornal de Brasília, está fazendo uma açã solidária pelo Dia das Crianças, levando brinquedos para creches que atendem crianças carente do Jardim Ingá. Iniciativa que está sendo possível graças ao jornalista Michel Medeiros, advogada Camilla Machado e a procuradora Juliana Santos, que doaram os brinquedos ao JBr.

PARA ELAS

De olho nas necessidades das mulheres em vulnerabilidade social, o JBr do Bem também fará um ação voltada para o público feminino, com a doação de kits de higiene bucal e absorventes. O produtos foram doados ao Jornal de Brasília pela psicóloga brasiliense Andrea Chaves, que faz um aplaudido trabalho que envolve a saúde mental e o bem-estar de pessoas carentes da capital federal e também do Entorno.

OITENTÃO

Amanhã, dia 14, os amigos e familiares do engenheiro Marlenio José Ferreira Oliveira saudarão chegada de seus bem vividos 80 anos de vida. Ex-diretor da antiga Fundação Zoobotânica de Brasília, sergipano de nascimento e brasiliense por amor e adoção, Marlenio foi representante da Suframa, na capital, e assessor do senador Omar Aziz, atual presidente da CPI da Covid.

REDENTOR

A HStern está lançando uma joia para homenagear um dos maiores patrimônios do Rio de Janeiro e símbolo do Brasil, o Cristo Redentor, que celebrou, ontem, 90 anos. Com direção artística de Roberto Stern, a joalheria recriou o famoso abraço do Cristo sob a forma de um pingente de ouro amarelo 18K e alguns diamantes, cujo desenho estilizado foge da réplica em miniatura.

FUTURO

A Associação dos Advogados – AASP e o Tribunal Superior do Trabalho – TST realizam nos dias 20 e 21 deste mês, o II Encontro AASP e TST: O Processo do Trabalho na pós-modernidade – homenagem ao Ministro Walmir Oliveira da Costa. O evento terá início, às 17h30, e estarão na mesa de abertura, a ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do TST, e Viviane Girardi, presidente da AASP.

Os irmãos Maurício e Marcelo Reis Lima, empresários do Grupo Friesp Alimentos e dirigentes da Associação Comercial da Indústria Frigorífica Brasileira com o ex-presidente Michel Temer, que recebeu em encontro em São Paulo

BOAS-VINDAS

A Secretaria de Turismo do DF preparou uma programação especial para os jovens que desembarcaram no Aeroporto JK e que vão disputar a 68ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros. Atletas do basquete, natação, atletismo, voleibol, judô, xadrez e counter-strike de cidades como Florianópolis, Santarém, Salvador, Rio, João Pessoa e São Paulo receberam as boas-vindas.

EXEMPLO

O empresário Daniel Cambraia promoveu uma iniciativa nobre em favor de crianças carentes de Brasília. Com o apoio de uma grande rede de amigos, ele arrecadou doações para o Projeto Cinema Feliz, que atendeu a Caso Atletismo, na região do Paranoá. A tarde de ontem contou com a exibição de um filme, lanche caprichado e presentes para os pequenos que marcaram presença.

MENU

A Embaixada da França organiza mais uma versão do Gout de France, que acontecerá entre os dias 14 a 22. O evento é uma criação do ministério francês da Europa e dos Assuntos Exteriores, e foi inspirado na iniciativa de Auguste Escoffier, que, no ano de 1912, lançou os Jantares de Epicuro. Aqui no Brasil, restaurantes servirão pratos franceses em seus cardápios neste período.

POIS É

De acordo com o jornalista Vicente Limongi, o Brasil estava na torcida para que o ministro Paulo Guedes ganhasse o Nobel de Economia, pela façanha de manter em segredo milhões de dólares em offshore em paraíso fiscal. Famoso pelo seu humor, Limongi brincou que caso ganhasse, Guedes doaria o prêmio de milhões de dólares do Nobel para os desempregados e os despejados.

LIBRIANOS

A quarta-feira será de muitos cumprimentos, mensagens, presentes e felicitações para os aniversariantes do dia: cerimonialista César Serra, jornalista Helena Chagas, fonoaudióloga Carmen Minuzzi, arquiteto Marcus Leite, empresário Jaime Rios, o advogado e ex-presidente da OAB nacional, Reginaldo Castro, o produtor Fernando Toledo e o empresário Agaciel Maia Júnior.

Fotos: Augusto Dauster e Arquivo Pessoal