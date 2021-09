Legado de JK, o espólio dos Flecha de Lima, estreia e doce espera

Para marcar seus 40 anos de fundação e o 119° aniversário de nascimento de Juscelino Kubitschek, o Memorial JK em Brasília lançou duas importantes obras literárias. A primeira, voltada ao público infantil, tem como título De Nonô a JK. A segunda é o terceiro volume da coletânea Memórias do Brasil — Discursos de Juscelino Kubitschek, com os pronunciamentos datados de 1958.

O ponto alto das celebrações foi o momento em que o governador Ibaneis Rocha e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depositaram flores na câmara mortuária, em homenagem ao fundador de Brasília. De acordo com o governador Ibaneis, o espírito republicano e democrata de JK fez Brasília acontecer e o Brasil crescer. “Ele foi um dos maiores democratas que o país já teve”, disse.

André Octavio Kubitschek com a mãe Anna Christina, após o discurso que fez sobre o bisavô

Já o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que Juscelino Kubitschek moldou nos brasileiros a noção de brasilidade. “Ele promoveu como nunca o orgulho de nossas origens. Mudou o rumo da nossa história. De um país essencialmente agrário e voltado para o mar, passamos a uma nação industrializada e de profunda integração nacional”, disse o parlamentar durante a solenidade.

Desde 2000 presidindo o Memorial JK, Anna Christina Kubitschek Pereira, neta do ex-presidente, falou do legado conciliador do avô. “É um momento muito significativo e emocionante reviver a importância do nosso fundador, resgatar essa memória. O legado dele foi a conciliação e o amor à pátria. Era um homem que sabia ouvir e governar agregando”, sintetizou Anna Christina no evento.

O ESPÓLIO…

A mansão da família Flecha de Lima, no Lago Sul, está sendo colocada à venda. O preço pedido está acima dos R$ 20 milhões. Foi lá que morou por décadas o embaixador Paulo Tarso, recém- falecido, e a saudosa embaixatriz Lúcia Flecha de Lima. A casa é famosa pelo belo jardim.

…DOS FLECHA…

Falando na embaixatriz Lúcia, que foi uma das brasileiras mais bem relacionadas do mundo, ela possuía uma coleção de ursos de pelúcia. Um deles ela havia ganho de presente da princesa Diana, sua amiga. O ursinho sempre era usado na decoração da árvore de Natal da família.

…DE LIMA

Resta saber qual dos filhos da embaixatriz ficará com o urso, que tem um valor sentimental muito grande por ter sido dado pela princesa Diana. De acordo com amigos da família, o restante do acervo do casal, como obras de arte, mobiliário e afins, foi dividido entre os três filhos.

ESTREIA

O jornalista Leandro Mazzini, que assina a coluna Esplanada no Jornal de Brasília, é o novo colunista da tradicional Revista Isto É. Especializado em política, Mazzini assina uma coluna que leva o seu sobrenome na publicação, disponível nas bancas e também na Internet.

PALCO

Neta dos saudosos atores Paulo Goulart e Nicette Bruno, que faleceu em decorrência da covid-19, Vanessa Goulart dará um curso online gratuito sobre sua família na SP Escola de Teatro. As inscrições ocorrem até amanhã, dia 21. Os encontros serão entre os dias 27 deste mês e 25 de outubro, às 19h.

MERECIDO

O médico ortopedista e especialista em pé e tornozelo, Henrique Mansur, foi um dos agraciados com o título de Embaixador da Segurança de 2021 do Hospital Santa Helena, da Rede D’Or São Luiz, localizado na Asa Norte. O prêmio se refere ao atendimento e cuidado de excelência com os pacientes.

DOCE ESPERA

A médica brasiliense Mariana Ferrer está na doce espera de sua segunda filha com o empresário Ricardo Oliveira. O casal que já é pai de Isabella, dois anos, já está se preparando para a chegada de Catarina, que tem previsão de chegar ao mundo em 22 de abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Médica ortopedista respeitada em Brasília, a exemplo de seu pai Marcelo Ferrer, Mariana (foto) que tem especialização em Ortopedia Infantil, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, já está conciliando os trabalhos na clínica da família com a chegada de seu bebê.

ARTE

Para os amantes de Claude Monet que pretendem viajar para São Paulo nos próximos dias segue uma dica especial. O shopping Pátio Higienópolis prorrogou a exposição As Paisagens Impressionistas de Claude Monet – Uma Experiência Sensorial até o dia 26 deste mês. Os ingressos estão na plataforma Sympla.

JANTAR

O advogado Jorge Bastos e a mulher Mônica Moura abrem a casa do casal amanhã, dia 21, por um motivo especial. Eles recebem convidados para um caprichado jantar em homenagem ao ministro do TCU, Vital do Rêgo, que na ocasião comemora mais um ano de vida. O encontro será intimista e para amigos mais próximos.

Fotos: Luis Fabiano Neves e Kakau Lossio