Lançamento no Lago Sul, o doce pecado e audiência são destaques da coluna

Entre os assuntos mais falados das últimas semanas, no Rio de Janeiro, está a casa de crepes e doces La Putaria, localizada em Ipanema, aberta há pouco mais de um mês na Zona Sul da cidade. A polêmica tomou conta do local por um pequeno detalhe: no estabelecimento são vendidas iguarias em formatos de órgãos sexuais.

O sucesso está sendo tão grande que filas estão se formando na frente da loja. São clientes querendo comprar e provar os doces e crepes nos formatos ousados. Quem provou, aprovou e até recomenda. Já os nomes das receitas também são, digamos, exóticos, ou melhor eróticos, com os saborosos piroffles e o xoxoffles.

De acordo com uma das sócias do negócio, Juliana Lopes, a inspiração partiu de amigos que visitaram a Tailândia e países da Europa e deram dicas de negócios parecidos. A primeira loja surgiu em Belo Horizonte, depois em Portugal e agora no Rio. Há quem diga que é questão de tempo para aterrissar também em Brasília.

O ex-presidente Michel Temer foi homenageado em São Paulo pelo Instituto de Direito Administrativo – IDAMS. Temer recebeu das mãos do advogado e fundador da instituição, João Paulo Lacerda, uma placa de moção de consagração pelos seus relevantes serviços prestados como político e advogado ao segmento do Direito.

O empresário Reginaldo Fonseca traz a sua vivência e experiência em eventos e consultorias de moda pelo Brasil e exterior para as páginas do livro Além da Moda, da DVS Editora. O lançamento em Brasília junto com a Malharia Ipanema e a Escola Moda Brasil, será na quarta-feira, às 14h na Malharia Ipanema no Pistão Sul.

A Band estreou um novo jornal digital: o JorNow, com apresentação de Joana Treptow. A ideia é atingir uma audiência mais jovem com linguagem descontraída e uma pauta criada através dos assuntos mais buscados na internet. A exibição é de segunda a sexta-feira, das 16h às 16h30, ao vivo, no canal do YouTube da Band.

A Moov Sport Nutrition apresenta a sua segunda loja no DF, menos de 10 meses após inaugurar o seu primeiro endereço, em Águas Claras. A multimarcas de suplementos nutricionais e esportivos desembarca na 102 Sul. O ex-campeão de MMA Wanderlei Silva, é aguardado na abertura, na próxima quinta-feira (19).

A influenciadora digital e empresária Valéria Lessa na inauguração de seu QG Influ, espaço dedicado a quem trabalha com conteúdo de influência digital, no DF Plaza, em sociedade com a também influenciadora Ray Milhomem

Através da Secretaria Nacional de Trânsito, o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (RENAEST), divulgou que o número de acidentes de trânsito em 2021 alcançou 632.764 registros. O equivalente a 72 incidentes por hora no Brasil. Os acidentes de alta energia, com carros e motocicletas…

….são um dos principais motivos de lesão na medula. De acordo com o médico ortopedista Luiz Felipe Carvalho, especialista em coluna vertebral e medicina regenerativa, esse tipo de acidente acaba fazendo uma lesão muito grande no corpo, por conta da energia muito alta que acaba resultando em uma fratura.

Estão abertas até o dia 26 as inscrições para a edição 2022 do Top Cufa DF, concurso de beleza realizado pela Central Única das Favelas do DF com apoio da Secretaria de Turismo. Em sua 6ª edição, o evento premiará jovens aspirantes a modelos nos segmentos Fashion e Street, com um menino e uma menina em cada categoria.

Fotos: Arquivo Pessoal