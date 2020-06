La Boutique Café Caraíva inaugura em dezembro novo bangalô

PUBLICIDADE 

O La Boutique Café Caraíva, casa hotel em Caraíva (vila secular ao sul de Trancoso, na Bahia), de propriedade do jornalista Leandro Mazzini, vai inaugurar em dezembro, o seu bangalô Raiô, todo em madeira ecológica. Estão previstos também três novos ofurôs de pedras às margens da praia.

Fazendo jus ao nome, o La Boutique também estreia em janeiro de 2021, a lojinha de Lo Ferreira Arte Pataxó, com venda de colares e pulseiras de sementes. A expectativa é que o litoral baiano seja um dos destinos mais procurados no Brasil no próximo verão, já com a covid-19 controlada.

SERVIÇO

Site: laboutiquecafe.com

Instagram: @laboutiquecafecaraiva

