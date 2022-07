Karla Mayer celebra seus 15 anos no Iate Clube

A festa de 15 anos de Karla Mayer, filha do servidor público Celso Zuza e da empresária Keli Maier, foi badalada. A comemoração aconteceu no Iate Clube com tema “Cassino”

A festa de 15 anos de Karla Mayer, filha do servidor público Celso Zuza e da empresária Keli Maier, foi badalada. A comemoração aconteceu no Iate Clube com tema “Cassino”. Karla entrou na festa com um vestido feito por Mayara Bozzato, de São Paulo. Já para a valsa, o responsável por assinar o look da aniversariante foi o estilista brasiliense Fernando Peixoto. Usando brincos e gargantilha em diamantes by Deise Aviz, Karla se divertiu com os amigos na festa.

Karla Mayer, ladeada pela irmã Karolina e os pais Celso Zuza e Keli Mayer. Foto: Bruno Araújo Festa ocorreu no Iate Clube. Foto: Bruno Araújo

Cultura

A mosaicista Cida Carvalho empregou seu talento na produção do projeto “Arte nos Trilhos”, que presenteou Brasília, em seus 62 anos, com três painéis em mosaico, doados para estações de metrô da cidade. As obras instaladas nas estações Central (rodoviária de Brasília), 106 sul e 112 Sul, passaram a fazer parte do cotidiano da população que utiliza o transporte. E até o dia 17 deste mês, podem ser agendadas visitas guiadas com a equipe de produção do projeto pelo e-mail [email protected] As estações contam ainda com profissionais que apresentam a história do projeto e dos painéis, de terça à sábado, das 14h às 20h.

Cida Carvalho. Foto: César Rebouças

Homenagem

Depois de temporada no Pará, a cantora Sandra Duailibe está de volta a Brasília para tratar dos últimos detalhes de seu projeto musical “Clodo – A Revelação, por Sandra Duailibe”. A estreia do espetáculo, que festeja a trajetória de Clodo Ferreira, será no dia 02 de agosto, no CTJ Hall. Detalhe: o homenageado também estará no palco.

Sandra Duailibe. Foto: Célio Maciel

Arco-íris

A Praça das Fontes no Parque da Cidade vai se colorir neste final de semana para receber o “Festival da Diversidade no Parque”. No sábado, quando se comemora o Dia Internacional da Drag Queen, acontece o MUSA Sunset, com shows de Pabllo Vittar, Grag Queen e Trio Pitayas, e no domingo tem apresentação gratuita do Bloco das Montadas. O evento é realizado pelo coletivo Distrito Drag, produzido pela boate Victor Haus e conta com o fomento da Secretaria de Turismo do DF.

Festa

Hoje quem completa mais uma primavera é a assessora Neusinha Pereira. Muito querida nos círculos sociais da cidade, receberá os cumprimentos dos amigos e familiares no Primeiro Cozinha de Bar (Sudoeste), às 19h. Felicidades, Neusinha!