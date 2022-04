Jurada do The Voice +, Fafá de Belém usa produção especial na grande final

A cantora Fafá de Belém, preparou uma produção para lá de especial para usar na final do programa #TheVoice+, da qual é uma das juradas. A atração irá ao ar na tarde deste domingo, dia 3, na Globo.

Vestido foi criado pelo estilista Sandro Barros

Apresentado por André Marques e com o júri composto por famosos como Ludmilla, Tony Belloto e Carlinhos Brown, além de Fafá, o campeão será escolhido através da votação feita pelo público.

André Marques é apresentador da atração

Para a final do programa Fafá usará um vestido sob medida do Atelier Sandro Barros, em veludo preto, decote, capa em zibeline, forro bordado em tulle ilusionne preto com paetês prata. Um luxo!

Fotos: Arquivo Pessoal