José Celso e Ana Maria Gontijo comemoram aniversário do neto

A casa dos avós José Celso e Ana Maria Gontijo foi palco do aniversário de quatro anos do neto Otávio, filho de Isabela Gontijo e do advogado Alex Garcia. O tema escolhido pelo próprio aniversariante foi Aladdin, animação da Disney. Com decoração da Petite Eventos e Valéria Leão, o grupo de 100 convidados puderam se deliciar com o buffet do “Bloco C em Casa”, do chef Marcelo Petrarca. O bolo e os doces ficaram a cargo da Juliana Inglês.

A festa, que começou no início da tarde e se estendeu até a noite, contou com apresentação musical dos personagens principais de Aladdin, interpretados por atores da “Caixa Cênica”, que entoaram músicas do filme e também de outras animações.

Animadores da festa Otávio com os pais, Alex Garcia e Isabela Gontijo Ana Cecília, Melissa, Ana Maria e Ana Maria Gontijo João Guilherme Henriques, Isabela Guerra e Marcelo Perboni Filho Olívia Leal e Victoria Lira

Palestra

O Casapark recebe hoje o diretor criativo do estúdio I N D I G O, Ricardo Gaioso com a palestra “Inovações no mercado para 2023 – Salão de Milão, Art Basel e Bienal de Veneza”. Entre os temas que serão abordados, o uso de mídias digitais, a experiência do real e as tendências na arquitetura e no design. Com entrada gratuita, mas sujeita à disponibilidade de vagas, os interessados devem se inscrever pelo site do shopping.

Fotos: César Rebouças