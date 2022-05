José Aparecido da Costa Freire é reeleito como presidente da Fecomércio-DF

O empresário José Aparecido da Costa Freire foi reeleito, ontem (3), em chapa única e por unanimidade, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF). O novo mandato seguirá até o ano de 2026. Aparecido também seguirá à frente da Fecomércio-DF, como presidente dos conselhos regionais do Sesc, Senac e Instituto Fecomércio. Todos são braços sociais do comércio, que oferecem lazer, educação, saúde, qualificação profissional e benefícios para a população do DF.

Empresário José Aparecido da Costa Freire recebendo cumprimentos pela reeleição

“Seguiremos com muita dedicação, fazendo com que a Fecomércio-DF, o Sesc, o Senac e o Instituto Fecomércio continuem prestando seus serviços aos sindicatos, para que eles possam se fortalecer. Todos os sindicatos continuarão a ser tratados nesta gestão de forma igual. Dentro de um tempo que projetamos, até o final de 2024, essas entidades já terão a sua sustentabilidade por meio da ajuda que a Fecomércio dará nos próximos dois anos. Quero agradecer a cada um pela confiança dada”, destacou Freire após a revelação do resultado.

Fotos: Kléber Lima