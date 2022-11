Jogo entre Brasil e Suíça na Copa do Mundo movimenta a embaixada suíça no DF

A Embaixada da Suíça em Brasília ficou movimentada na tarde de ontem, durante a partida Brasil X Suíça na Copa do Mundo do Catar. O embaixador Pietro Lazzeri e a embaixatriz Enrica Battistutta receberam cerca de 200 convidados para um almoço preparado pela chef Cristiane Lima, com pratos típicos do país.

Empresária Sandra Soares Costa

Os convidados, entre diplomatas, empresários e jornalistas da Globo, Record e SBT assistiram compenetrados ao jogo, que contou com um gol anulado e quase no final da partida outro que deu a vitória ao Brasil. “Esta é uma festa da amizade suíça brasileira”, disse o embaixador à coluna.

Carlos Zimmermann e Martin Eggenschwiler

Logo após o jogo, regado a drinks autorais e cerveja geladinha, o DJ Filipe Alencar comandou o som. Para adoçar o paladar de quem foi, cupcakes com as bandeiras do Brasil e Suíça foram servidos, além dos famosos chocolates suíços. A festa foi de amizade entre os países que mantêm relação há 200 anos.

Karla Osório e Guilherme Magaldi Netto

EDUCAÇÃO

Com 62 anos de tradição, a Broward International University inaugura o primeiro campus em Brasília oferecendo os primeiros dois anos de graduação na capital. Sediada na Flórida, a instituição traz um centro internacional de educação superior, autorizado pelos EUA e com os padrões acadêmicos de lá.

CINEMA…

O projeto Vamos ao Cinema, que conta com o patrocínio da Oi e apoio do instituto Oi Futuro realiza nesta terça-feira (29), a última sessão de cinema, com apresentação do filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre, para cerca de 300 alunos do Ensino Médio de escolas públicas do Distrito Federal.

…INCLUSIVO

Além das sessões de cinema, os estudantes estão finalizando 15 curtas metragens que roteirizaram e filmaram ao longo de 2022. Os filmes terão votação pública pelo site do projeto e os três primeiros colocados ganharão uma bolsa de um ano de curso online da Brainstorm Academy, na área de audiovisual.

AJUSTE

A Corregedoria da Justiça do Distrito Federal regulamentou o horário de funcionamento do Núcleo Permanente de Plantão Judicial (NUPLA) e do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Horários que se adaptaram aos jogos.

Fotos: César Rebouças