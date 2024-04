Joalheira Miranda Castro lidera momento de fé com parlamentares na Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados sediará amanhã, dia 24, um evento singular: o Culto da Frente Parlamentar Evangélica. Nesta ocasião especial, liderada pela deputada federal Greyce Elias e pela empresária Miranda Castro (foto), os convidados presentes se reúnem para uma poderosa manifestação de louvor e exaltação ao nome de Cristo, na Câmara dos Deputados.

A palavra de Deus será proclamada com fervor pela pastora Viviane Ruiz, da Comunidade Maranata de Santos, São Paulo. A ocasião contará também com as contribuições dos deputados Eli Borges e Pastor Eurico. Momento de fortalecimento espiritual e de comunhão, com o objetivo de fortalecer a fé dos presentes em uma experiência transformadora.

Foto: Arquivo Pessoal