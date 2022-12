Joalheira Deise Aviz promove evento de Natal no Lago Norte

Como faz tradicionalmente no mês de dezembro, a joalheira Deise Aviz abriu a casa no Lago Norte, ao lado da filha Catherine, para um fim de semana de celebrações pela chegada do Natal, do Ano Novo e também para lançar a sua nova coleção de joias. O arquiteto e decorador brasiliense Ricardo Azevedo foi o responsável pela ambientação do encontro, que reuniu cerca de 70 convidados nos dois dias de evento. A inspiração veio dos natais tradicionais com muitos arranjos e guirlandas.

Marisa Lopes e Renata Fontes

Com doses generosas de espumante geladinho e delícias preparadas no capricho e servidas pelo Filipe Buffet todos puderam brindar antecipadamente o Natal e a chegada de 2023. “Estou muito feliz em poder receber as pessoas que eu gosto aqui em casa para brindarmos fim do ano e também uma das datas mais importantes para nós cristãos que é o Natal”, disse Deise, que também é uma das colaboradoras da campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília.

Catherine Aviz, Roberto e Helena Vasconcelos

FUTEBOL

Para celebrar o ano de sucesso, a Arena Mané Garrincha preparou uma confraternização especial com a participação de produtores de evento, marcas parceiras e a sua equipe de colaboradores nesta quarta-feira (21). Serão partidas de futebol masculino e feminino. Vale destacar que mais de 1 milhão de pessoas passaram pelo complexo multiuso em pouco menos de 10 meses.

CASA…

Antônio Aversa, um dos mais jovens especialistas de arte do Brasil, começa o ano de 2023 de casa nova. Aversa escolheu um prédio dos anos 1960, projetado por Oscar Niemeyer, no início da Asa Sul para morar. O projeto arquitetônico do apartamento ficou a cargo do arquiteto paulista Gabriel Fernandes, que foi destaque entre a nova geração na Casa Cor São Paulo da edição de 2022.

…NOVA

A decoração do novo lar de Aversa vai contar com obras de arte de Jorge Guinle Filho e Roberto Burle Marx e o mobiliário terá peças assinadas pelos designers Sérgio Rodrigues, Joaquim Tenreiro e Jorge Zalszupin. O jantar de inauguração da nova morada do empresário será no início do próximo ano. Antônio também começará a receber periodicamente para jantar reunindo figuras de destaque da capital.

BALADA

Os brasilienses que irão passar o réveillon na Bahia poderão celebrar a entrada do novo ano no Réveillon Destino, promovido pelas produtoras Purä e Vibrar Entretenimento. As festas acontecerão na famosa praia de Itacimirim, um dos pontos favoritos próximos à capital baiana, a partir de 27 de dezembro. O festival já tem presença confirmada de famosos como Dennis DJ, Dilsinho, KVSH e Onda Crew.

Fotos: César Rebouças