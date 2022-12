JBr do Bem finaliza campanha solidária de Natal com doações para carentes

A campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília, promovida pelo JBr do Bem, foi encerrada com sucesso graças ao apoio de amigos, leitores, parceiros do jornal, e empresários que abraçaram a causa. Mais de 20 instituições de caridade e ONGs, além de idosos carentes, moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social do DF e do Entorno estão sendo beneficiadas com a ação social que arrecadou grande número de cestas básicas, panetones e brinquedos.

Gostaríamos de agradecer a empresária Rosângela Lacerda pela doação de 25 panetones para a nossa ação solidária. Obrigado também para o advogado Luciano Souza, que doou 50 panetones para a campanha que é promovida pelo JBr do Bem, responsável pelas ações filantrópicas do Jornal de Brasília. Gratidão especial para a empresária Laura Oliveira pela doação de uma quantia em dinheiro revertida na compra de cestas básicas para a comunidade carente da capital.

REUNIDOS

O ministro Gilmar Mendes deu uma pequena pausa na movimentada agenda de trabalho no Supremo Tribunal Federal para passar o Natal reunido com a família em Brasília. Ao lado da companheira Guiomar Feitosa, ele celebrou o nascimento de Jesus em um encontro recheado de simbolismo. Os enteados Arnaldo Pinho e Ketlin Feitosa também estavam presentes.

BODAS DE PRATA

Martelo batido. O médico Caio Mendonça e o nutricionista dos poderosos de Brasília, Clayton Camargos, decidiram onde irão comemorar as bodas de prata do casal no próximo ano. Eles irão brindar os 25 anos de uma vida juntos em grande estilo com um brunch para convidados no Copacabana Palace, no Rio. O evento está marcado para o mês de maio de 2023.

DOCE LAR

O empresário Rafael Justus e a jornalista Fabiana Ceyhan estão comunicando aos familiares e aos amigos mais próximos o novo endereço do casal, no Lago Sul. Fabiana, que está finalizando a mudança, recebe no início do próximo ano, em um dos endereços da Avenida das Nações, um grupo de embaixadores estrangeiros para um jantar onde pretende celebrar um novo projeto.

FIM DE ANO

Os festejos de Natal e de réveillon possuem um significado muito especial para a administradora Gláucia Ferrer. Nascida em Fortaleza e radicada há muitos anos em Brasília ao lado do marido, o conceituado médico ortopedista Marcelo Ferrer, nestas ocasiões Gláucia costuma reunir toda a família. Este ano não foi diferente e a residência do casal no Lago Sul foi o local escolhido para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, com direito a preces e a leitura de trechos da Bíblia.

Gláucia Ferrer pede um 2023 com muita saúde, paz, amor e boas realizações para todos

Gláucia caprichou na ceia em que estiveram presentes a filha, a médica Mariana Ferrer, o genro Ricardo Oliveira e as netinhas Isabela e Catarina. “A Família é a base para uma vida equilibrada e feliz. Os familiares reunidos são o ponto alto de qualquer comemoração”, destacou Gláucia, que passará a virada do ano em São Paulo, onde mora o filho, o advogado Gustavo Ferrer. “Para o novo ano pedimos saúde, paz, amor, alegrias e boas realizações para todos com bênçãos.”

POSSE…

Já começaram a ser enviados os convites para a solenidade de recondução do governador Ibaneis Rocha e transmissão de cargo à vice-governadora Celina Leão, no dia 1º de janeiro do próximo ano. A programação começará com uma missa de ação de graças ao governador reeleito no Santuário Dom Bosco, na Asa Sul, marcada para começar pontualmente às 8h.

…DE IBANEIS

Em seguida, haverá a cerimônia de recondução na Câmara Legislativa do DF, apenas para convidados. Logo após, Ibaneis e Celina seguem para a comemoração da posse e apresentação do secretariado no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A primeira-dama Mayara Noronha Rocha acompanha o governador em toda a programação de posse.

CARDÁPIO

Cheiro bom no ar. O chef paulistano Francisco Gameleira esteve na cidade dias atrás no Rubaiyat Brasília para uma missão. Ele veio criar o menu do réveillon 2023 que será servido na virada do restaurante, no próximo fim de semana. Entre as delícias que serão servidas estão o Risoto de açafrão com camarão e o Leitão confitado com chalotas glaceadas ao molho de laranja.

