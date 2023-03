Jamille Fernandes: do Recanto das Emas para as passarelas da Europa

Brasiliense que é promessa no mundo da moda desfilou na Milão Fashion Week

Com um 1,79 de altura, cabelos cacheados, pele em tom canela e olhos amendoados, a brasiliense Jamille Fernandes está virando presença constante nas passarelas internacionais. A jovem, de origem humilde, natural do Recanto das Emas, no DF, começou a carreira com 15 anos, quando procurou a 3 Models Agency em Brasília e conheceu o agente de talentos Pedro Abdalla.

Jamille Fernandes em um de seus trabalhos no exterior

De lá para cá, hoje aos 17 anos, ela começa a trilhar uma carreira que promete sucesso. Recém-chegada a Brasília, Jamille participou da Milão Fashion Week, uma das mais importantes semanas de moda do mundo. “Eu ainda estou entendendo a viagem para Milão. Foi incrível fazer a minha primeira temporada em uma das semanas de moda mais importantes da Europa”, disse à coluna.

A modelo está sendo presença constante nas passarelas internacionais

Jamille diz ter realizado um grande sonho em desfilar para a Emporio Armani e a Ferrari do lado de nomes consagrados. “Quero ser um exemplo para outras meninas como eu, de origem humilde e que graças a Deus se deparou com profissionais excelentes que cuidam de mim, da minha carreira e do meu bem-estar”.

Jamille é natural do Recanto das Emas, região administrativa do Distrito Federal

O empresário Pedro Abdalla, da 3 Models Agency, garante que Jamille é uma neo top, uma aposta para o mercado internacional. “A alegria de ver uma modelo da capital, do Cerrado, ganhando o mundo não tem preço”, diz Pedro, que revela que a bela, agenciada em Paris, Milão e Nova York, entre outras capitais, já está com a agenda de 2023 lotada de trabalhos e promete bombar.

A modelo com o empresário Pedro Abdalla, responsável pela sua descoberta

A agenda de 2023 da jovem de 17 anos já começou movimentada

CONFIRA OS VÍDEOS:

Fotos e vídeos: Arquivo Pessoal