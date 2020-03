Irmãs Fernanda e Renata Boghosian abrem a boutique Editions em São Paulo

PUBLICIDADE 

A partir deste mês de março, a boutique Roberto Cavalli localizada à rua Bela Cintra, Jardins, dará lugar à “Editions”, uma loja sob conceito e curadoria de marcas internacionais, tais como, Etro, Alberta Ferretti, Ermanno Scervino, Fabiana Filippi – todas inéditas no País, além da própria Roberto Cavalli.

As irmãs Fernanda Boghosian Rossi e Renata Boghosian decidiram abrir a “Editions” com o propósito de acompanhar as dinâmicas do mercado de moda, ampliando o mix de coleções. Além das marcas italianas que terão lançamento contínuo a cada estação, a “Editions” terá como foco garimpar marcas de prestígio pelo mundo.

“A ideia é expandir com marcas francesas e inglesas, sempre prezando pelo ineditismo no País”, afirma Fernanda. “A proposta é trazer edições acuradas de marcas internacionais com foco em peças timeless”, diz empresária. Em 2004, as irmãs abriram a primeira loja Roberto Cavalli, também à Rua Bela Cintra, São Paulo.

Fotos: Arquivo Pessoal