Irmãos Kubitschek comandam escolha de vencedoras de programa de trainee

A terceira turma do Programa de Trainee das Organizações PaulOOctavio finalizou seu ciclo de aprendizado com a apresentação das monografias em Brasília. Os sete selecionados abordaram temas sobre arquitetura e engenharia. Os três melhores trabalhos, escolhidos por um corpo técnico da empresa, foram feitos por mulheres: a arquiteta Isabela Fandi e as engenheiras Ianca Cristina e Myllena Leite.

Diretor da Plaza Brasília Hotéis, André Kubitschek, afirmou que as apresentações foram dinâmicas, bem estruturadas e mostram a excelência do programa. “Todos estão de parabéns pelo conteúdo”, disse. Idealizador do programa, o CFO das Organizações PaulOOctavio, Felipe Kubitschek, destacou o alto nível dos trabalhos. “As soluções apresentadas contribuem para a empresa”, avaliou.

Foto: Arquivo Pessoal