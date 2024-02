Inauguração do espaço de Jader Almeida em Brasília entre os destaques da coluna

O designer Jader Almeida e o empresário Carlos Alberto Oliveira receberam um grupo de 200 convidados entre arquitetos, designers de interiores e clientes especiais para conhecer a Flagship Store jaderalmeida de Brasília, durante evento especial. O espaço, localizado no piso superior do Casapark, conta com 750m² que reúnem as criações de um dos mais importantes nomes do design brasileiro da atualidade.

DOCE ESPERA

Quem marcou presença no concorrido casamento do ministro Bruno Dantas com a empresária Camila Camargo, em São Paulo, testemunhou uma alegria dupla do casal. Felicidade pelo enlace dos dois, que foi prestigiado pelo PIB empresarial e primeiro time da política do Brasil, e também pela chegada do primeiro herdeiro do casal.

NA RÁDIO…

A jornalista Carolina Ribeiro, primeira mulher trans conselheira de Cultura do Distrito Federal, continua fazendo história. A pioneira fará sua estreia como apresentadora da Rádio Cultura FM, emissora distrital no ar desde 1988. Carolina estreará em grande estilo com o programa Agenda TransForma.

…CULTURA

A sua primeira participação no comando do programa está prevista para a segunda quinzena de fevereiro, sempre aos sábados, às 15h, e terá temas sobre a diversidade, por meio de debates sobre direitos humanos e cidadania, além de trazer o roteiro cultural do Distrito Federal e do Entorno, marca registrada de Carolina.

CARNAVAL

O bloco Têrêtêtê, que tem à frente a produtora cultural Tereza Rollemberg, vai animar a terça-feira (13) de Carnaval. Com integrantes do segmento de cultura e jornalistas, a agremiação fará a concentração na loja Colabora (507 Sul), a partir das 12h, com várias atrações. Depois faz um percurso até o Espaço Renato Russo, na 508 Sul.

AGENDA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afivela as malas para mais uma viagem oficial. Na próxima semana, Lula segue para o continente africano. Visitará o Egito, entre os dias 14 e 15, e Etiópia, entre os dias 16 e 18. Na capital etíope, Adis Abeba, ele participa da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana.

SOLUÇÃO…

O município de Pirenópolis, em Goiás, adotou uma solução inovadora e sustentável, o Aedes do Bem, para controlar o mosquito da dengue na cidade. Aprovada em biossegurança para uso comercial pela autoridade competente, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), a tecnologia foi desenvolvida

…INTERESSANTE…

pela multinacional de biotecnologia inglesa Oxitec, empresa fundada na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e presente no Brasil desde 2011. O Aedes do Bem é uma solução biológica segura e altamente eficaz que usa mosquitos Aedes aegypti machos autolimitantes – que não picam e não transmitem doenças

…CONTRA O…

para combaterem a própria espécie, fazendo o controle da população de fêmeas, as verdadeiras transmissoras dos arbovírus que causam doenças. O produto é composto por uma caixa reutilizável que recebe refis contendo os ovos do Aedes do Bem. Ao serem ativados com água, os ovos presentes nos refis eclodem e os

…MOSQUITO…

mosquitos machos se desenvolvem no interior da Caixa do Bem. Assim que os machos atingem a fase adulta, em cerca de 10 a 14 dias, voam para o ambiente urbano, procurando ativamente e acasalando com as fêmeas do Aedes aegypti – que picam e são responsáveis pela transmissão de doenças como dengue, zika, chikungunya

…DA DENGUE

e febre amarela. Deste cruzamento, apenas os descendentes machos chegam à fase adulta, herdando a característica autolimitante. O resultado é a queda do número de fêmeas, e, consequentemente, o controle populacional direcionado do Aedes aegypti – sem causar danos ao meio ambiente e a insetos benéficos.

Fotos: Arquivo Pessoal