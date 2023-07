Hospital Sírio-Libanês abre unidade de atendimento em Águas Claras

A cerimônia de inauguração com a presença da direção de São Paulo e de Brasília será no dia 1 de agosto

O Hospital Sírio-Libanês de Brasília, considerado um dos melhores do Brasil, lançará este ano uma unidade de serviços de saúde em Águas Claras. O local escolhido é a torre B do Shopping DF Plaza. A cerimônia de inauguração com a presença da direção de São Paulo e de Brasília será no dia 1 de agosto.