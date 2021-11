Homenagem vezes três, economia criativa, festa adiada e quarenta anos

Alvo de comemorações por ocasião de seus aniversários, as amigas Caroline Collor e Isabela Lira ganharam mais uma homenagem. Desta vez das best friends Marcela Villas-Boas, Anna Luísa Drummond e Soninha Lim. O trio preparou um fim de tarde animado na casa de Marcela, no Lago Sul, para festejar Caroline, Isabela e também Beatriz Araújo, aniversariante do mês. O DJ Filipe Alencar colocou todas para dançar.

ECONOMIA…

A Universidade Católica de Brasília, a Secretaria de Turismo do Distrito Federal e a Fecomércio-DF firmaram parceria para realizar um importante estudo que identifica a estrutura da economia criativa no Distrito Federal, em ramos como artes, literatura, design, arquitetura, publicidade e todo o mercado de criatividade do estado.

…CRIATIVA

Em cerimônia para convidados, o reitor da UCB, Ricardo Callegari, o presidente da Fecomércio, José Aparecido Freire, e o presidente da Câmara de Economia Criativa do DF, Pedro Affonso Franco, se reuniram no Brasília Palace para oficializar o início do trabalho de pesquisa. O encontro foi conduzido pelo professor Alexandre Kieling.

AULÃO

O Instituto Santa Marta de Ensino e Pesquisa (ISMEP), realizará, nos dias 20 e 27 deste mês, um aulão presencial gratuito (Pré-Med), com conteúdo bastante relevante para os estudantes na reta final do Enem 2021. Para os que estiverem interessados, basta colher maiores informações pelo Instagram @premeddf ou pelo WhatsApp (61) 9 9649-3250.

FESTA…

O cerimonial César Serra enviou um comunicado para os convidados da festa de casamento do conde Alejandro Zichy-Thyssen com a empresária Michella Marys (o casal já está casado no civil). A comemoração que seria neste mês no Copacabana Palace, no Rio, foi transferida para a mesma data, só que do ano que vem.

…ADIADA

Como parte dos convidados de Alejandro viria do exterior, entre familiares e amigos de longa data, e com a pandemia que ainda vem causando muita preocupação em alguns países da Europa, o casal achou melhor adiar a recepção para o dia 25 de novembro de 2022. Os salões do Copacabana Palace foram escolhidos para o evento.

QUARENTA ANOS

A influenciadora digital Denise Gebrim promete comemorar a sua chegada aos 40 anos em grande estilo. A festa está marcada para o próximo dia 27, no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul. Para celebrar a data em clima de paz e de agradecimento, a aniversariante está sugerindo o branco para o dress code das convidadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MUDANÇAS

De acordo com uma pesquisa do Google Trends Brasil, termos como “Exercícios para fazer em casa” e “ansiedade” foram muito procurados durante o início da pandemia. Demonstração de como o período mudou a vida de todos, em especial para os que faziam atividades físicas em academias e ao ar livre e precisou se adaptar em casa.

Foto: César Rebouças