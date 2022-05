Homenagem merecida, opções, missa e catedral entre os destaques da coluna

A semana foi de forte emoção para a desembargadora federal Daniele Maranhão. Na última terça-feira, em Brasília, foi realizada uma prestigiada cerimônia de aposição da placa de homenagem ao juiz federal José Costa Filho, pai da desembargadora, que teve o seu nome atribuído ao Edifício-Sede II da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF).

A desembargadora Daniele Maranhão entre o desembargador Alves de Lima, o ex-ministro Ilmar Galvão, dona Maria do Socorro Costa, o ex-ministro Carlos Mário Velloso e o juiz Marcelo Albernaz

A merecida homenagem póstuma proposta pelos juízes e juízas federais da SJDF foi aprovada por unanimidade. Na cerimônia, que também contou com a presença de Maria do Socorro Maranhão Costa, viúva do homenageado, várias autoridades marcaram presença, entre magistrados e ex-ministros do STF como Carlos Mário Velloso e Ilmar Galvão.

“Esta é uma história de como servir com alegria e honrar pai e mãe. Nesses momentos, gratidão é tudo, mas nem todos serão lembrados e agraciados. Essa foi a primeira lição que tive de meu pai quando ele se aposentou: “a pompa é do cargo e a obra é do homem”, disse Daniele Maranhão em um discurso emocionado sobre o seu pai.

OPÇÕES

Neste final de semana ocorre mais uma edição da feira Mercato, Antiguidade + Arte + Design, reunindo o melhor dos três segmentos, no Shopping Gilberto Salomão. Na ocasião, haverá exposição de pratas milenares da coleção de Aristos Rodopoulos.

MISSA

Aniversariante de ontem, a jornalista Paula Santana celebra hoje, às 17h, a passagem de seu aniversário com uma missa de ação de graças com o padre Reinaldo, na Paróquia Perpétuo Socorro, no Lago Sul. Após a missa será servido um coquetel.

CATEDRAL

Quem também comemora aniversário com uma missa em ação de graças é a ex-secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, pré-candidata a deputada federal pelo PL-DF. A celebração será no domingo (29), com uma missa na Catedral Metropolitana de Brasília.

ENTRE OS…

O empresário Fabiano Cunha Campos anda feliz da vida. O motivo é que o Meliá Brasil 21 ganhou o prêmio Traveller’s Choice – Os melhores dos melhores de 2022 do TripAdvisor, na categoria luxo.

E assim o endereço passa a fazer parte do grupo…

…MELHORES

…de 1% dos melhores do mundo. A avaliação e classificação é feita por viajantes de todo o planeta para identificar os melhores hotéis. Os outros dois da rede no Complexo Brasil 21 também foram premiados e estão entre os 10% melhores do mundo.

LOCAL

Mantido em segredo até então, o endereço que abrigará o spot mais badalado do inverno brasiliense já não é mais segredo. O Espaço da Eletronorte na 904 Sul foi escolhido para sediar a 4ª edição do Hidden, que começa a funcionar no próximo dia 2 oficialmente.

Fotos: Arquivo Pessoal