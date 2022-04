Homenagem ao pioneiro Geraldo Vasconcelos é destaque na coluna

Um dos empresários pioneiros mais queridos e respeitados de Brasília, dono de trajetória exemplar, Geraldo Vasconcelos (foto) receberá hoje uma homenagem mais que merecida. Logo mais, às 15h, no plenário da Câmara dos Deputados, ele será agraciado com a Medalha de Honra ao Mérito pelos serviços prestados ao DF.

A sessão solene que celebrará os 62 anos da capital é iniciativa do deputado federal Luis Miranda. O encontro também prestará homenagem para demais personalidades de referência na capital, como Geraldo Vasconcelos, que acaba de lançar um livro (volto em breve ao assunto). A solenidade terá transmissão ao vivo pela TV Câmara.

NA TERRINHA

Começou esta semana, em Lisboa, Portugal, o Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE). Participam do evento que visa estimular investimentos, debates e trocas de experiências entre autoridades e professores que atuam no Brasil e Europa, os ministros André Mendonça, do STF, e Antonio Anastasia e Bruno Dantas, do TCU.

RECEBIDA…

O ex-presidente da República e imortal da Academia Brasileira de Letras José Sarney recebeu a visita da escritora brasiliense Leiliane Rebouças em sua residência no Lago Sul. Sarney escreveu o prefácio de Vizinhos do Poder, que narra a história da Vila Planalto sob a perspectiva dos operários que construíram Brasília.

…POR SARNEY

Quando era presidente, José Sarney foi o responsável pela fixação da Vila Planalto na capital após receber uma carta da menina Leiliane, então com 10 anos de idade, após burlar sua segurança quando o político descia a rampa do Palácio do Planalto. O pré-lançamento do e-book Vizinhos do Poder será no final do mês.

João Victor, o artista, designer e chargista @bobaggi, e Márcia Matos em tarde de lançamento com performance artística na Tecnótica

JARDIM…

No próximo dia 26, pontualmente às 9h, será inaugurado no Jardim Botânico, o Jardim da Espanha, uma parceria entre a Embaixada da Espanha no Brasil e o Jardim Botânico de Brasília. A abertura acontecerá na Alameda das Nações e dos Estados, dentro do próprio parque. Na ocasião haverá a apresentação de músicos.

…ESPANHOL

O Jardim da Espanha é criação da arquiteta Maria Teresa e do paisagista Elton Baia, inspirado nos jardins mediterrâneos espanhóis com espécies vegetativas simbólicas do país. A inauguração comemora a escolha de Brasília como capital ibero-americana das culturas e o bicentenário da independência do país.

MUITO AXÉ

O Festival Micarê volta na cidade para animar o final de semana dos brasilienses com axé music, abadá e trio elétrico. O evento acontecerá na Arena BRB Mané Garrincha, entre 29 de abril e 1º de maio. No line up Bell Marques, Durval Lelys, Saulo Fernandes, Banda Eva, Timbalada e Adriana Samartini entre outros nomes.

O médico e empresário Philipe Cavalcanti com a filha aniversariante Marina, a esposa Daniela e o filho Philipe Filho nos 15 anos da herdeira no Unique Palace

REUNIDOS

Recém-chegado do Rio de Janeiro, onde finalizou a reforma de seu apartamento na Avenida Atlântica, em Copacabana, o colecionador de arte Amador Outerelo promove mais uma edição do encontro Amados do Amador. Nesta edição será um jantar de Páscoa, com cardápio típico da data, no restaurante Sagrado Mar.

RETOMADA

O Iate Clube de Brasília está preparando uma mega produção para retomar um evento tradicional da instituição: o baile de aniversário. Neste ano, a decoração é assinada por Virginia D’Arc. Na paleta de cores, os tradicionais tons de amarelo e azul do clube espalhados pelos ambientes.

B’DAY

Quarta-feira de cumprimentos para os aniversariantes do dia: Verônica Calheiros, empresária Roseane Jordão, advogado Pedro Gordilho, embaixatriz Fabiana Tronenko, secretário de Desenvolvimento Urbano, Mateus Oliveira, empresário Paulo Henrique Castilho, maquiador Lázaro Resende e empresária Juliana Marques.

