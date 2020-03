Governador Ibaneis Rocha no lançamento da CNN Brasil e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE 

GOVERNADOR IBANEIS ROCHA E A PRIMEIRA-DAMA MAYARA ROCHA NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CNN BRASIL, EM SÃO PAULO

Novo lar

Ex-primeira-dama Weslian Roriz mudou-se da casa no Setor de Mansões do Park Way, onde morou por muitos anos com o ex-governador Joaquim Roriz, de quem é viúva, para um apartamento mais aconchegante na 114 Sul.

Sol e mar

Falando na família Roriz, a ex-deputada distrital Liliane Roriz está construindo em Trancoso, na Bahia. O local escolhido para a casa onde pretende passar dias de relax em família é o condomínio Pedro Grande.

Parados

Muitos diplomatas que estavam trabalhando no exterior e retornaram para a Brasília estão sem lotação. Grande parte em casa, sem trabalhar, mas recebendo seus salários religiosamente em dia na conta.

Contra…

Segundo pesquisa realizada pela consultoria McKinsey no Brasil, mais de 39% da população economicamente ativa é dona de seu próprio negócio. Mas dados apontam que uma a cada quatro empresas fecham…

…a…

…as portas com menos de dois anos de atuação. Para o treinador comportamental Raphael Costa, isso ocorre porque os empreendedores não geram riquezas, e acabam desanimando ou entrando em colapso, e encerram…

…correnteza

…suas atividades. Para contribuir na mudança deste cenário no empreendedorismo do país, Raphael criou o treinamento Empreendedor 220v, que vai acontecer no dia 21, das 9h às 19h, no Carlton Hotel.

Conforto

O Aeroporto Internacional de Brasília ganhou mais uma sala VIP para embarque doméstico. Ao todo, são quatro lounges no terminal brasiliense, sendo um na ala internacional. Desta vez, o local ganhou uma sala VIP do BRB.

Passado…

Após os escândalos de corrupção que assolaram a Petrobras no passado, a estatal agora está vivendo nova fase. Ela lançou ontem uma seleção para patrocínio de projetos de artes cênicas dedicados a crianças.

…e presente

Trata-se da primeira de uma série de três chamadas no Petrobras Cultural para Crianças, a serem lançadas em 2020, que terão valor total de R$ 10 milhões. A verba para esta primeira chamada é de R$ 3 milhões.

Prevenção

As escolas de Ceilândia entraram na guerra contra a dengue. Uma campanha de conscientização e de combate à doença será nesta quarta-feira nos colégios da região. As outras escolas do DF bem que poderiam adotar a ideia.

JBr solidário

Na próxima sexta-feira, o Jornal de Brasília fará a entrega de centenas de pacotes de fraldas geriátricas para asilos do DF. Fraldas arrecadadas na campanha solidária de fim de ano do JBr, com o apoio de padrinhos patrocinadores.

Aula

Arquiteto Danilo Barbosa, responsável pela equipe que desenvolveu o projeto gráfico de sinalização de Brasília, fará a aula magna de Arquitetura da Universidade Católica de Brasília, hoje, no campus de Taguatinga.

Bem-estar

Empresária Patrícia Vaz movimenta a sua loja Q.U.A.D.R.A., no Lago Sul, com uma tarde voltada para o wellness e a descoberta da tradição milenar Matcha. O encontro, na próxima sexta-feira, será em parceria com a Eaux Parfums. Na ocasião, haverá um talk show com o nutrólogo brasiliense Leandro Vaz e a apresentação do perfume Matcha Detox.

Fotos: Lucas Veloso e arquivo pessoal