Govenador Ibaneis Rocha recebe título de Doutor Honoris Causa em Brasília

O governador Ibaneis Rocha, que é advogado por formação, recebeu ontem (19), o título de Doutor Honoris Causa concedido pela Uniceplac. A iniciativa da homenagem partiu dos alunos de Direito do centro universitário em comemoração aos 20 anos do curso. O título foi concedido pelo Conselho Superior da instituição de ensino, no Gama.

Fotos: Arquivo Pessoal