Giro parisiense, causa nobre, decepção cinco estrelas e celebração na coluna

Donos de gosto apurado, a empresária Sandra Soares Costa e o marido, o odontólogo Odilon Costa, deram uma pequena pausa na agenda de trabalho e seguiram para a França, onde passam curta temporada em Paris. Experts em roteiros exclusivos, eles almoçaram esta semana no concorrido Le Tout-Paris, restaurante que possui uma das mais bonitas vistas panorâmicas para o Rio Sena.

A brasserie fica no recém-inaugurado Cheval Blanc Paris, o mais novo hotel de luxo do poderoso Grupo LVMH em colaboração com a Dior, em Paris, instalado no edifício La Samaritaine, que ganhou reforma que durou aproximadamente 15 anos. Da França, o casal segue para Portugal, onde cumpre outro roteiro especial, antes de retornar para Brasília, onde se prepara para o Natal.

CELEBRAÇÃO

A Embaixada de Omã em Brasília celebra hoje, dia 18 de novembro, o renascimento do país. Ocasião que é considerada a Data Nacional mais importante do sultanato, celebrada sempre em grande estilo. Vale destacar que as relações entre Brasil e Omã são pautadas pelo respeito mútuo e por excelentes relações bilaterais, comerciais e culturais com o nosso país.

DECEPÇÃO CINCO ESTRELAS

Uma integrante do primeiro time do circuito social da capital passou o último fim de semana em São Paulo, hospedada com a família no Hotel Fasano. Por lá todos passaram um verdadeiro perrengue chique. De acordo com ela, os dois elevadores sociais enguiçaram, funcionando apenas o de serviço. E se não bastasse um cano estourou alagando o restaurante.

Decepcionada com o hotel, que ainda de acordo com ela está com a mobília das suítes um tanto desgastadas, ela disse que não valeu o investimento, visto que os contratempos não contribuíram para os dias de descanso da família, que seguiu para a capital paulista para acompanhar a corrida de Fórmula 1. Perguntada se voltaria ao hotel, ela disse que não.

VIRADA

O restaurante Oscar, localizado no térreo do Brasília Palace, o primeiro hotel de alto padrão da capital, irá promover uma noite especial de réveillon. A virada, que será restrita apenas aos hóspedes do local, contará com cardápio desenvolvido exclusivamente para a ocasião, que contará com queima de fogos e atrações guardadas a setes chaves para a surpresa do evento.

ELA MERECE

Ana Paula Hoff foi a homenageada da Aliança das Mulheres que Amam Brasília (Ama Brasília), com o troféu Iaras 2021. Em um fim de tarde que reuniu dezenas de mulheres para parabenizar a esposa do vice-governador Paco Britto – que esteve ao lado dela durante todo o evento -, Ana Paula se emocionou e agradeceu pela honraria recebida.

Ana Paula Hoff na homenagem que recebeu ao lado dos filhos e do marido, vice-governador Paco Britto

“Me sinto honrada e feliz, pois nós, mulheres, sabemos que o percurso para chegarmos longe é de muita resiliência e dedicação.” Paco não poupou elogios e fez uma declaração à esposa na frente dos filhos e das convidadas do encontro no Café das Orquídeas. “Além de grande empresária, ela é mãe e esposa dedicada que me permite trabalhar pelo DF.”

DEBATE

De olho no futuro, a Ermida e a Quadra Urbana promoveram ontem a 1ª edição virtual do Ermida Talk com o tema Perspectivas Políticas e Econômicas 2022-23. Encontro com o objetivo de trazer novas compreensões e traçar panoramas. Dois especialistas debateram áreas consideradas estratégicas como conjuntura política, finanças corporativas e também investimentos.

TECNOLOGIA

Brasília recebeu o maior showroom de soluções tecnológicas residenciais e corporativas do Centro-Oeste. Trata-se da Casa Inteligente CLX. Localizada no Lago Sul e com projeto assinado pelo escritório MAAI Arquitetos Associados, o local reforça o seu posicionamento como uma das gigantes do mercado de automação. O novo showroom conta com mais de 1.500 m². Vale a pena conferir.

B’DAY

A quinta-feira amanhece de maneira especial para os aniversariantes do dia: empresário Flavinho de Souza, que brinda a nova idade ao lado da esposa Lorena e dos amigos em Trancoso, na Bahia; o empresário pioneiro Geraldo Vasconcelos, que passa a data colhendo os louros de sua autobiografia recém-lançada; além dos jornalistas Evê Sobral, Wílon Wander Lopes e Júlia Garcia.

CAUSA NOBRE

Marca de alimentação saudável 100% integral, a Da Magrinha segue engajada em diferentes projetos ligados à saúde, educação, cultura, esporte e bem-estar dos brasileiros. Entre os hospitais atendidos pelas doações da empresa estão o Hospital de Barretos, Pequeno Príncipe, em Curitiba, e o São José e Lar Santa Maria, localizados em Santa Catarina. O DF em breve será atendido.

Fotos: Arquivo Pessoal