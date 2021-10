Giro europeu, mês solidário, interação, respeito, homenagens e hora certa

MÊS…

O mês de outubro está começando e a coluna Marcelo Chaves completa dez anos no Jornal de Brasília. Para brindar a data, duas ações solidárias serão promovidas. Através do JBr do Bem, responsável pelas campanhas sociais do Jornal de Brasília, faremos a doação de brinquedos no Dia das Crianças, para pequenos em situação de vulnerabilidade social da capital.

…SOLIDÁRIO

Outra ação solidária também será desenvolvida. Uma parte da receita dos anúncios comercializados na coluna no mês de outubro será revertida para a compra de cestas básicas, que serão doadas para algumas instituições e ONGs que atendem pessoas carentes da cidade. Também serão beneficiadas com a ação, famílias em dificuldade financeira do DF e do Entorno.

INTERAÇÃO

O embaixador da Bélgica no Brasil, Patrick Herman, receberá um grupo de jornalistas neste mês de outubro para uma interação com jornalistas belgas. O encontro está sendo promovido pela jornalista Fabiana Ceyhan, presidente da Abrajinter ( Associação Brasileira de Jornalistas da Área Internacional e Diplomática), junto com a embaixada.

RESPEITO

Experiente em questões administrativas, a deputada federal Leda Sadala se mantém no Congresso Nacional como uma das principais vozes em defesa do municipalismo, causa abraçada e defendida por ela. Colegas parlamentares de Leda, têm apoiado o trabalho da deputada, que também atua fortemente em pautas ligadas à defesa das mulheres.

HOMENAGENS

Para valorizar a contribuição de pioneiros no desenvolvimento do DF e do comércio, o Sesc-DF prestará uma homenagem hoje, para dois protagonistas da instituição. A unidade da 913 Sul receberá o nome do empresário e conselheiro consultivo da Fecomércio-DF, Mitri Moufarrege, e o espaço da Policlínica se chamará Edy Elly Bender Kohnert Seidler.

NA HORA…

Luís Guilherme de Brito Corrêa, filho dos empresários Pepeu Corrêa e Natália Brito, nasceu no último domingo, na maternidade do Hospital Santa Lúcia. Para a bisavó, a pioneira Letinha Brito, é um presente que chegou na hora certa para trazer alegria para a família, que perdeu o seu patriarca, o empresário Getúlio Pinheiro de Brito, no começo do ano.

…CERTA

Janine Brito, avó de Luís Guilherme, está cheia de motivos para celebrar. Além da chegada do primeiro neto, a empresária deu entrada nos papéis de seu casamento com o economista José Alberto Bardawil, presidente da Rede União de Rádio e Televisão. O casal pretende celebrar no próximo ano o casório, na presença da família e dos amigos mais próximos.

DESTINO

No dia 12 de novembro, o Aeroporto de Brasília ganhará um novo voo internacional. A Gol retomará um novo destino para a capital: Cancún. Os voos para a cidade mexicana acontecerão quatro vezes por semana. As decolagens para Cancún serão às segundas, quartas, sextas e domingos às 9h30 e o pouso em Brasília, às 7h30 nos mesmos dias.

Foto: César Rebouças