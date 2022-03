Futuro definido da deputada federal Paula Belmonte

A parlamentar disputará uma vaga ao Senado nas próximas eleições, de acordo com o marido Luís Felipe Belmonte

Ontem, durante o jantar no Lake’s Restaurante em homenagem ao embaixador Orlando Leite Ribeiro, que assume nas próximas semanas a Embaixada do Brasil na Espanha, o empresário de Brasília Luís Felipe Belmonte comentou com a Coluna Marcelo Chaves detalhes do futuro político da esposa, a deputada federal Paula Belmonte (CIDADANIA).

Luís Felipe disse que Paula será candidata nas próximas eleições ao Senado, em uma chapa que será encabeçada pelo senador José Antônio Reguffe (PODEMOS), que pretende disputar as eleições para governador. O anúncio, de acordo com ele, será feito nos próximos dias. Paula também deverá deixar o seu atual partido. Está decidindo entre dois partidos.

Foto: Paulo Sérgio