Fundo humanitário em favor do Líbano é lançado com a presença de autoridades

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil e a Embaixada do Líbano em Brasília realizaram na noite de ontem, um importante evento que marcou os dois anos da explosão que atingiu o Porto de Beirute, no Líbano, em 4 de agosto de 2020. Na ocasião, foi lançado um fundo humanitário, que ajudará o Líbano em sua reconstrução. O fundo tem como presidente de honra o ex-presidente da República Michel Temer, que marcou presença no evento.

Embaixadora Carla Jazzar discursou na noite

A embaixadora do Líbano, Carla Jazzar, foi a anfitriã do encontro e abriu a residência oficial da embaixada para a noite, que contou com a presença de diversas autoridades dos três poderes, entre elas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e nomes de destaque da comunidade líbano-brasileira de diferentes estados brasileiros e do DF, além de personalidades da sociedade nacional, que estão abraçando e apoiando em peso a importante e nobre causa.

Empresários Naji Nahas e Toninho Abdalla com o jornalista João Carlos Silva

Ex-presidente Michel Temer entre Vandira e Manuella Peixoto

Ministro da Saúde Marcelo Queiroga

Karla Osório com os embaixadores Osmar Choffi e Ibrahim Alzeben

Rosana Mokdissi com o filho João Victor e o marido João Elias

Lisane Bufquin e Vandira Peixoto

Fabiana Ceyhan com Arthur e Elina Porto e Wilfrido Augusto Marques

VENDAS

A Casa Cor Brasília iniciou ontem, a pré-venda de ingressos para a mostra 2022, que acontece de 3 de setembro a 2 de novembro, no Estádio Mané Garrincha. Para quem não quer perder as tendências de arquitetura, design de interiores e paisagismo, até o dia 18 é possível comprar a entrada para a edição comemorativa dos 30 anos com 30% de desconto através do site: casacorbsb.byinti.com.

DOBRADINHA

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) se uniu com o Sebrae para uma iniciativa que vem ganhando aplausos. Trata-se de uma parceria feita para captar imagens de cerca de 200 destinos brasileiros. O objetivo é divulgar o Brasil no exterior com foco na cultura, nas paisagens, na gastronomia, nas belas praias brasileiras bem como na hospitalidade de nosso povo.

PODEROSAS

Várias representações diplomáticas sediadas no Brasil estão trocando os seus embaixadores. Está sendo um verdadeiro festival de despedidas em Brasília. A novidade é que vários destes postos serão ocupados por mulheres diplomatas. Embaixadoras que em breve chegam para as embaixadas da Finlândia, Suécia, Dinamarca, Espanha e México aqui no DF. São as mulheres no comando.

SESSÃO SOLENE

Os profissionais de beleza da capital ganham uma merecida homenagem na próxima segunda (8), no plenário da Câmara Legislativa do DF. Com transmissão ao vivo pela TV Câmara Distrital e pelo canal no YouTube da CLDF, nomes que atuam no segmento, colocando em dia o visual dos brasilienses, receberão uma moção de louvor. A iniciativa da proposta é do deputado Eduardo Pedrosa.

Fotos: César Rebouças