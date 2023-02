Filho de Lula e sobrinho-neto de Dilma viram sensação nas redes sociais

Luis Cláudio, filho caçula de Lula, que é auxiliar técnico, preparador físico, diretor de futebol e empresário tem se destacado por suas postagens

O que tem em comum, Luis Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Lula e da saudosa ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, e Pedro Rousseff, sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff? Pois é, além de virarem sensação entre o público jovem do Brasil, os rapazes estão bombando nas redes sociais, onde acumulam grande número de seguidores, com aumento em especial nos últimos meses, e principalmente crescido em engajamento.

Luis Cláudio, filho caçula de Lula, que é auxiliar técnico, preparador físico, diretor de futebol e empresário tem se destacado por suas postagens tanto em sua conta no Instagram @luisclaudioluladasilva, quanto na do Twitter @luisluladasilva. Mesmo exemplo do mineiro Pedro que pretende seguir os mesmos passos da tia avó Dilma no mundo da política, e chama a atenção em seus perfis @pedrorousseff no Instragram e @p_rousseff, no Twitter.