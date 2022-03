Festival Restaurant Week é lançado com jantar para convidados

Considerado um dos principais e mais concorridos eventos gastronômicos do Brasil, o festival Restaurant Week realizou um jantar de lançamento para um pequeno grupo, entre jornalistas e formadores de opinião. O estabelecimento responsável por receber os convidados foi o Verona Ristorante, na 402 Sul, do chef Diego Gebrim, que serviu um jantar em três etapas com todos os pratos autorais presentes no cardápio do festival.

A influenciadora digital Viviane Campos, embaixadora do festival, com Christiano Ramos, da ONG Amigos da Vida, instituição beneficiada nesta 25ª edição do RW

Nesta edição, o Restaurant Week está contando com mais de 50 restaurantes participantes, de cozinhas variadas desde a brasileira, contemporânea, japonesa, italiana e francesa. Em sua 25ª edição, o festival acontecerá até o dia 27. Sobre os valores dos cardápios de almoço e jantar, eles variam de R$ 49,90 o almoço e R$ 64,90 o jantar. Já o Menu Plus: R$ 59 o almoço e R$ 74,90 o jantar, e o Menu Premium: R$ 79 o almoço e R$ 109 o jantar.

Fotos: Marcelo Chaves