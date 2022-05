Festival Nordestesse, sessão solene e saia justíssima na coluna do dia

A empresária Patrícia Justino movimentou o sua multimarcas Quadra no Lago Sul, na semana que passou, com a segunda edição do Festival Nordestesse, reunindo dezenas de marcas de moda, de design e também trazendo um projeto de gastronomia elogiado.

Danielle Porcino

O evento de moda é uma inciativa da jornalista baiana Daniela Falcão que, após 35 anos trabalhando nos principais veículos do Brasil como Folha de São Paulo e Vogue, decidiu usar sua expertise para fortalecer os empreendedores e criadores da região.

Chef Patricia Leal

“O Nordestesse é uma inédita plataforma cujo objetivo é fomentar o talento de empreendedores e criativos dos nove estados do Nordeste, com ênfase na estética autoral e no resgate de tradições, saberes e matérias-primas da região”, disse Patrícia Justino.

Marina Fontanari

Ainda de acordo com a empresária, o Nordestesse tem cinco pilares: moda, design, artes visuais, gastronomia e hotelaria, sempre destacando produtos que preservam os saberes ancestrais locais. “Isso sem jamais cair no caricato”, ressaltou Patrícia.

SAIA JUSTÍSSIMA

Pois é! Cena de filme erótico no Lago Sul, daqueles bem de mau gosto. Após uma festa que recebeu nomes de peso do circuito político de Brasília, foi encontrado no lavabo da dona da casa, uma calcinha rosa e pasmem, um pacote aberto de preservativo. A dona da festa, muito séria, ficou uma fera com o ocorrido.

NATUREZA MODERNISTA

A arquiteta Daniele Franco (foto) está exaltando um conceito único e inspirador para a nova edição da mostra Artefacto Brasília, no Lago Sul. Especializada em arquitetura de alto padrão, ela está levando para o seu espaço escolhas neutras, leves e funcionais, que juntas compõem um ambiente sofisticado. Vale a pena conferir.

SESSÃO…

No próximo dia 11 deste mês, às 10h, no Plenário Ulysses Guimarães, será realizada uma sessão solene em homenagem aos 60 anos da ABIMO – Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos -, a convite do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira.

…SOLENE

A solenidade contará com as participações do médico e deputado federal Pedro Westphalen e do presidente da ABIMO, Franco Pallamolla, assim como do presidente do Sindicato da Indústria de Artigos e Equipamentos Odontológicos, Médicos e Hospitalares de São Paulo (SINAEMO), Ruy Baumer.

