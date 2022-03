Celebração dos 30 anos do empresário Guilherme Lombardi é destaque na coluna

A noite contou com performances

O aniversariante Guilherme Lombardi na festa organizada pela esposa Adrielli, com a família e os amigos

INCLUSÃO

Em celebração ao Dia Internacional da Visibilidade Trans, a Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil realizarão, amanhã (31), o seminário virtual Pessoas Trans & Mercado de Trabalho: Avanços e Desafios. O evento discutirá o que Brasil e Estados Unidos estão fazendo para incluir pessoas trans no mercado de trabalho nos respectivos países.

SEMANA…

A Embaixada da Itália em Brasília reúne em sua sede até o dia 2 de abril próximo, professores, pesquisadores, autoridades e instituições empenhados com o meio ambiente e sustentabilidade, a fim de se debruçar sobre no evento Semana Embaixada Verde, como tema central o Lixo Zero, em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil.

…VERDE

Serão quatro dias de palestras, mesas redondas e oficinas, que terão como objetivo estudar e disseminar conhecimentos, iniciativas e experiências de sucesso. A Itália é o país com mais cidades Lixo Zero do mundo. Modelo que inspirou três importantes cidades brasileiras: Florianópolis, Chapecó e Rio a se candidatarem ao projeto Cidades Lixo Zero.

ELAS

Cada vez mais participativas no mercado de trabalho, hoje, em Brasília, já são 803 mil mulheres economicamente ativas. No clima da conquista, oito delas serão homenageadas com o Troféu Mulher AIC – 2022. A secretária de Turismo Vanessa Mendonça, será uma delas.

A secretária de Modalidades Especializadas de Educação do Ministério da Educação, Ilda Peliz, recebendo da senadora Leila Barros a premiação do diploma Bertha Lutz, no Senado

OPÇÕES

Com intervenção cenográfica e programação teatral, o Pontão do Lago Sul receberá de 8 a 17 de abril, o seu 1º Festival de Páscoa, que marca, também, a estreia de decoração com temática pascal do local às margens do Lago Paranoá. As 15 operações gastronômicas do complexo irão oferecer opções tendo o chocolate como principal ingrediente.

GESTÃO

O empresário e publicitário baiano Nizan Guanaes, em entrevista ao portal Alô Alô Bahia, por ocasião do aniversário da cidade de Salvador, mandou um recado. “Salvador deve uma estátua a ACM Neto pela gestão transformadora que ele fez da cidade e que está tendo continuidade com a atual Prefeitura”, sentenciou.

BISTURI

O cirurgião plástico Cesar Daher aterrissou em Brasília após participar como instrutor em Dallas, nos Estados Unidos, do maior e mais tradicional congresso de rinoplastia e cirurgia facial do mundo. Daher que é um dos principais nomes do segmento no Distrito Federal, todos os anos participa do evento como convidado.

PÁSCOA CRIATIVA

As empresárias Amanda Brasil e Fabiani Christine apresentam, hoje (30), a Collab Experiência, uma linha exclusiva de mesa posta e decoração, dividida em quatro sub coleções temáticas: Videira, Espírito Santo, Trigo e Toile de Jouy, todas englobando o clima fresco outonal e familiar da Páscoa. Na ocasião, os convidados poderão apreciar chocolates e vinhos da Vinalla.

CONQUISTA

Vitória da advocacia da capital. A Comissão de Direito Eleitoral da OAB/DF está celebrando a retomada presencial das sustentações orais. A advogada brasiliense Carolina Pellegrino, atual vice-presidente da comissão, destacou que a decisão veio na hora certa, por ser uma medida necessária para o exercício da ampla defesa.

QUARENTA

Lulu Santos comemora 40 anos de carreira com a estreia da turnê Alô Base em solo brasiliense, no sábado (2). No setlist, os hits que marcaram a história do cantor, além das canções do novo álbum. A apresentação será no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, que ganhou o camarote Hum, com serviços de open food e open bar.

