Festa para Sylvana Roriz, justiça e paz, novo livro e adrenalina na coluna

Muito querida no circuito social de Brasília, Sylvana Roriz, esposa do ex-deputado Paulo Roriz, foi a grande homenageada da tarde de ontem. A aniversariante do dia ganhou uma linda homenagem orquestrada com detalhes pela filha Ana Gabriela, que recebeu convidadas, amigas da mãe, para um caprichado happy hour movimentando a residência da família no Lago Sul.

Detalhe do bolo que trazia no topo os nomes das amigas da homenageada

A decoradora Valéria Leão Bittar assinou a ambientação da tarde, que teve como destaque centenas de girassóis. “A inspiração foi a força e também a representatividade que o girassol possui”, disse Valéria. Já o Degustare Buffet serviu as delícias da comemoração com destaque para o Ravioli de burrata com lascas de limão siciliano ao molho de pomodoro fresco com manjericão.

Soraia Faraj e Dark Sarkis

A cantora Adriana Samartini foi a atração do evento e fez as convidadas dançarem ao som de grandes sucessos do axé e também de outros ritmos contagiantes. “A vida é muito curta e o dia de hoje é para celebrar a saúde, e as pessoas que estão comigo ao longo de minha jornada”, disse Sylvana ao lado da filha Ana Gabriela que recebeu com muita simpatia todas as convidadas presentes.

Valéria Leão com Cláudia e Valéria Bittar

Ciromar Amaral

Margarida Kalil, Márcia Zardo e Gláucia Benevides

Tânia Mara e Lucinha Guerra

Nevinha Costa com Rosana Marques

Noélia Beltrão e Iara Martorelli

ADRENALINA

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em parceria com o Venâncio Shopping, promove o passeio ciclístico Pedalando com o SLU, em comemoração ao Dia Nacional da Saúde. O evento, alusivo à data comemorativa, terá concentração, hoje, às 8h, em frente a ala norte do shopping. Saindo de lá, o percurso segue na ciclovia do Parque da Cidade.

JUSTIÇA…

Boa notícia na capital. Estão abertas até terça-feira, as inscrições para os cursos semestrais oferecidos pelo programa Maria da Penha Vai à Escola. As ações integram a programação da 23ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que acontece de 16 a 19, com atividades em todos os tribunais de Justiça do país.

…E PAZ

Os cursos são divididos em duas temáticas. O primeiro sobre Violência Contra a Mulher está em sua 13ª edição; enquanto o de Abordagem técnica nas situações de violência sexual contra crianças e adolescentes está na 6ª edição. Em tempos de violência contra mulheres e os pequenos no Brasil, a iniciativa chega em boa hora.

NOVO LIVRO

Grande expoente do universo da consultoria, da mentoria e principalmente dos grandes eventos do universo da moda no Brasil, Reginaldo Fonseca estará no ParkShopping, na próxima terça-feira, para o lançamento de sua mais recente obra Além da Moda. A noite de autógrafos ocorrerá a partir das 19h, no hall em frente à livraria Leitura.

Fotos: César Rebouças