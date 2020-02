Festa para Paloma Gastal e muito mais na coluna de hoje. Confira!

PUBLICIDADE 

Tarde de festa no Lago Sul. A socialite brasiliense Paloma Gastal foi surpreendida pela amiga Vitória Bettiol com um encontro surpresa em comemoração ao seu aniversário. Na comemoração, apenas as amigas mais próximas.

Na foto em destaque, Paloma com a anfitriã Vitória Bettiol e as amigas Maria Paula Fidalgo, Bárbara Piquet e Cristina Salaro, no encontro que atravessou a tarde. Pela noite, teve mais parabéns, desta vez na Trattoria da Rosario.

Atrações

Marcelo Falcão e Nação Zumbi são alguns dos nomes do carnaval de Recife. Além deles, Mariene de Castro, Leci Brandão e Elba Ramalho também irão fazer grandes shows. Apenas uma amostra dos 2.700 nomes que se apresentam no carnaval de lá, que começa sexta-feira.

A economia…

O carnaval movimentando a economia nacional. De acordo com a plataforma ShopFully – que calcula as visitas e estimativas econômicas de compradores em lojas físicas e virtuais – cerca de 32% dos turistas pretendem gastar até 3 mil reais nesses dias de folia no Brasil.

…do Carnaval

Esses são dados para compras de fantasias e roupas. Para consumo de bebidas, alimentação e hospedagem, esses números podem subir. Ou seja, 40% do gasto total dos turistas é voltado para bebidas e afins. No total, 80% do orçamento é projetado para o carnaval.

Gulodice

Primeiro camarote exclusivo para convidados do carnaval de Salvador, a edição 2020 do Expresso 2222 terá opções gastronômicas para todos os gostos e com a mais alta qualidade. Serão cinco espaços sem contar com outros pontos isolados de alimentação.

Camaleoa…

Cantora brasiliense Izabella Rocha, ex- Natiruts, subiu ao palco do Quintal e encantou com Blue Moon, trabalho que desenvolve há um ano no embalo do jazz. Na ocasião, contou na companhia de João Suplicy, que teve sua música Ansiedade gravada pela cantora.

…da música

No último fim de semana, ela fez bonito no trio do Galo Cego, cantando no ritmo do carnaval. Izabella embarcar esta semana para o Rio. Na volta, ela concentra toda a energia no lançamento de Bella, álbum jazzístico com um leve toque de bossa e de samba-reggae.

Posse

Ministra Cristina Peduzzi toma posse hoje como presidente do Tribunal Superior do Trabalho – TST. A sessão solene acontecerá às 17h, na Sala de Sessões Plenárias do Edifício Sede do TST. Em seguida, será oferecido um coquetel de adesão nos salões do Clube Naval .

Saúde…

Primeira-dama Mayara Rocha lançou ontem, em parceria com o GDF, uma importante campanha de conscientização sobre bronquiolite no DF. Uma força tarefa com a Secretaria de Saúde e de Educação foi iniciada para a realização de ações de prevenção para as crianças.

…em foco

Folders informativos estão sendo elaboradores para a divulgação da ação em escolas, em hospitais, e também nas redes sociais. A partir de março, será feito um amplo processo de capacitação das equipes de saúde da família com foco na prevenção e tratamento da doença.

Palco

Os atores brasilienses Bernardo Felinto e Rebeca Reis vão alçar mais um voo. A dupla irá rodar o Brasil com o espetáculo Enquanto Estamos Juntos. A começar, a peça dirigida por Felinto que, virou filme, estará no Rio, de 7 a 22 de março, no Teatro Fashion Mall.

Foto: Arquivo Pessoal