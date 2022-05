Festa no Unique Palace, reunidos, fora dos campos e saia justa na coluna do dia

Festa que está rendendo muitos comentários, sobretudo pela beleza da decoração, a que comemorou o aniversário de 15 anos da estudante Ana Carollina Vogado, no Unique Palace em Brasília. A decoradora Valéria Leão Bittar assinou a ambientação da noite, inspirada nos jardins do Mediterrâneo.

Mais de 300 convidados marcaram presença na comemoração que contou com cerimonial de Cristina Gomes. A aniversariante usou duas criações do estilista Fernando Peixoto. A banqueteira Carol Borges assinou o cardápio harmonizado com champanhe Veuve Clicquot e drinques feitos na hora.

A atração principal da festa foi o Lucas Beat, que fez a pista de dançar ferver ao som de sucessos da atualidade. O parabéns com bolo do The King Cake foi um dos pontos altos do encontro. Como lembrança do evento, estavam deliciosos bem-casados preparados pela Brouwnie Gourmet.

REUNIDOS

A 4ª edição do Prefeitos do Futuro Brasil chega à capital nos dias 18, 19 e 20 reunindo mais de 200 prefeitos e autoridades no Centro de Convenções Brasil 21. O evento tem como objetivo apresentar, por meio de palestras e seminários, métodos e ferramentas para modernizar as gestões municipais das cidades do interior brasileiras.

FORA DOS…

Triste realidade nos lares e ruas do Brasil. De acordo com a pesquisa Violência Contra Mulheres e o Futebol idealizada pelo Instituto Avon e encomendada ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os boletins de ocorrências de ameaça contra mulheres aumentam em 23,7% quando um dos times de futebol da cidade joga.

…CAMPOS

Para entender a relação entre o esporte e enfrentamento às violências contra mulheres e meninas, o estudo analisou bases de dados de violência com informações de todos os dias de jogos do Campeonato Brasileiro da série A. Os registros por lesão corporal dolosa aumentaram em cerca de 20,8% em cinco capitais brasileiras.

LIVRO

O projeto Brasília Museu Aberto promete reunir admiradores de arte em um coquetel com a presença de artistas, curadores e personalidades do segmento para apresentar o livro Brasília Museu Aberto. O evento, apenas para convidados, está marcado para amanhã, a partir das 19h30, no Museu de Arte de Brasília – MAB.

PRIORIDADES

De acordo com pesquisa realizada pelo Ipespe, cinco tópicos estão entre os que são considerados essenciais pelos brasileiros para serem resolvidos pelo próximo presidente do Brasil. Em primeiro lugar estão Educação e Inflação com 23%. Na sequência, Desemprego (17%) e Saúde (14%). Por último, Fome-Miséria (6%).

SAIA JUSTA

Um dos assuntos mais comentados da semana diz respeito ao casamento do ex-presidente Lula com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, amanhã (18), em São Paulo. Pois bem, a enxuta lista de convidados vem causando ciúmes para quem não está inclusa nela. Políticos muito próximos de Lula não foram incluídos nela. Pois é!

ANFITRIÃO

O advogado e colecionador de arte Amador Outerelo abre a cobertura onde mora no Sudoeste para homenagear dois amigos. No início do próximo mês ele homenageia o jornalista paulistano Yuri Antigo com um coquetel. Já no dia 24 de junho, Amador promove jantar para a promotora de Justiça Graça Amorim.

PACTO

O Pacto Global da ONU Brasil, em parceria com a consultoria Resultante, está apresentando para o público brasileiro a plataforma Observatório 2030, com dados e evidências científicas para fortalecer os compromissos empresariais na busca pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Iniciativa aplaudida.

Fotos: Fábio Lacerda