Festa no Park Way e agenda cheia da ministra Cármen Lúcia

O desembargador aposentado Eustáquio Silveira e a advogada Vera Carla Silveira, uma das mais renomadas da capital, movimentam a casa da família no dia 18 de agosto, com uma super festa. Na ocasião, o casal festeja a amizade em um encontro que também terá cunho beneficente. A cada convidado será sugerido a doação de uma cesta básica, destinada à caridade.

A decoradora Valéria Leão Bittar assinará a ambientação do evento, cujo tema está sendo guardado a sete chaves. O cantor Fagner será a grande atração da noite, e promete fazer os casais apaixonados e saudosos dançarem ao som de vários sucessos do passado e também músicas atuais do intérprete. A atração que promete encerrar a noite será o DJ Pontifexx.

PALESTRAS

A ministra do STF, Cármen Lúcia, profere palestra no seminário de 70 anos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio de videoconferência, na próxima quarta-feira (27). Já no dia 1º, a ministra participa de nova palestra, desta vez para estudantes de Direito e advogados sobre o papel da mulher no Judiciário, desafios e evoluções enfrentadas.

APLAUDIDA…

O TJDFT e a Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do DF realizam hoje, a “Roda de Conversa: Mulheres negras nos espaços de poder do sistema de justiça”. O evento será transmitido pelo canal do TJDFT no YouTube. A ação marca o “Dia Nacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha”.

…INICIATIVA

A mesa de palestrantes será composta pela desembargadora do TJDFT Maria Ivatônia Barbosa dos Santos; pelo juiz Fábio Francisco Esteves; e pelas advogadas Cristiane Damasceno Leite, e Vera Santana, atual Conselheira da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Nildete Santana será a mediadora do debate.

RUMO AOS 25

O médico Caio Mendonça e o companheiro, o nutricionista dos poderosos de Brasília, Clayton Camargos, escolheram a França para brindar a chegada dos 24 anos juntos do casal. Um almoço especial que teve como cenário o restaurante Le Relais Plaza, no Hotel Plaza Athénée, em Paris, marcou a comemoração da dupla.

Caio Mendonça e Clayton Camargos comemoram 25 anos de união com evento no próximo ano em Paris

De Paris, Clayton e Caio seguiram para a Costa Amalfitana, no Sul da Itália, onde se dividiram entre Capri, Nápoles, Ravello, Amalfi e Positano. Para o próximo ano, quando irão comemorar 25 anos juntos, bodas de prata, o casal promete receber os amigos mais próximos para um evento intimista em Paris.

CORAÇÃO E BOLSO

A proximidade das eleições e as perspectivas de mudanças no governo federal e também na Câmara dos Deputados e no Senado causam um fenômeno raro de quatro em quatro anos na cidade. O interesse de empresários de fora em engatar namoros com pessoas bem relacionadas da capital. Tudo com juras de amor eterno e tudo mais.

MAIS SORVETE…

Estudo elaborado pela TCP Partners, boutique de investimentos e gestão, mostra que o brasileiro deve consumir mais sorvete em 2022. O crescimento deverá ser de cerca de 3% em relação a 2021, quando apresentou um aumento de 2,5% em relação a 2020. Apesar dos principais produtos utilizados no processo…

…POR FAVOR

…produtivo de sorvetes terem sofrido grandes impactos entre 2019-21 (período da pandemia) o ambiente é favorável para o segmento e deve atrair investimentos. De acordo com a ABIS (Associação Brasileira das Indústrias de Sorvetes), no Centro-Oeste a média de consumo é 32% acima da média nacional (6,8 l/ano).

Fotos: Wey Alves e Arquivo Pessoal