Festa no Lago Sul e homenagens para um mito são os destaques da coluna de hoje

APADRINHANDO

Interessados em participar do projeto Apadrinhamento Afetivo, do Grupo Aconchego, podem se inscrever pelo site da instituição até o dia 4 de abril. A proposta visa apadrinhar crianças e adolescentes que moram provisoriamente em casas de acolhimento, com remotas chances de retorno à família de origem ou de adoção.

ACORDO…

O Ministério das Relações Exteriores e o Tribunal de Contas da União (TCU) assinaram, no Palácio Itamaraty, acordo de cooperação técnica no marco da presidência brasileira da Organização Internacional das Entidades Supremas de Fiscalização e Controle (INTOSAI), cujo mandato de três anos se iniciará ainda este ano, no mês de novembro.

…ASSINADO

O acordo, inédito entre as instituições, lança as bases para atividades conjuntas entre o órgão competente para formulação de política externa, o MRE, e a instituição responsável pela boa governança, pelo controle orçamentário-financeiro do Estado e pela fiscalização do uso eficaz e transparente dos recursos públicos, o TCU. A vigência do acordo é de cinco anos.

DIPLOMÁTICAS

A nova Embaixada do Cazaquistão às margens do Lago Paranoá, será o local de celebração do feriado de Nowruz. A ocasião celebra a chegada da primavera e o final do frio no Hemisfério Norte. Vários países celebram o Nowruz, e o evento será promovido na embaixada com convidados do embaixador Bolat Nussupov.

A joalheira Deise Aviz, entre Maria Allita e Viviane Lorenzo, no evento que fez em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

LANÇAMENTO

Na quinta-feira (24), o empresário Juscelino Pereira receberá em seu restaurante Piselli, no Iguatemi Brasília, o governador Ibaneis Rocha para conhecer em primeira mão os vinhos produzidos e engarrafados pela Vinícola Brasília. Também estará presente no encontro Ronaldo Triacca, um dos idealizadores da produtora de vinhos.

ANFITRIÃ

Com muitos amigos em Brasília, a empresária e escritora Sonia Sahão, especializada em hotelaria de luxo, marcou para o mês de dezembro a missa de ação de graças que fará em São Paulo, para agradecer por ter se recuperado de um acidente. Na ocasião, Sonia irá comemorar o aniversário com um almoço fino no Iate Clube em Higienópolis-SP.

HOMENAGENS PARA UM MITO

Após o aniversário de 90 anos da saudosa Elizabeth Taylor, a Dorchester Collection anunciou uma parceria com a House of Taylor em homenagem à lendária estrela e ativista. Hóspede fiel do The Dorchester em Londres e The Beverly Hills Hotel, em Los Angeles, Elizabeth Taylor passou muitas ocasiões importantes de sua vida nos endereços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como uma homenagem ao legado do ícone vencedor do Oscar como atriz, empresária e ativista de HIV/Aids, a Dorchester Collection nomeou duas de suas suítes mais badaladas em sua homenagem; Elizabeth Taylor Harlequin Suite no Hotel The Dorchester e a Elizabeth Taylor Bungalow 5 no The Beverly Hills Hotel. Liz Taylor para sempre.

TOQUE DE…

Depois de Rio e São Paulo, Brasília recebe a exposição Brasilidade Pós-Modernismo, no CCBB Brasília, com abertura para convidados no dia 4 de abril. Com curadoria de Tereza de Arruda, a mostra marca os cem anos do movimento Modernista e lança luz às conquistas e marcos que a Semana de 1922 trouxe à arte contemporânea reunindo…

…BRASILIDADE

…obras inéditas e trabalhos emblemáticos de 51 artistas brasileiros, como Adriana Varejão, Tunga e Cildo Meireles, entre outros. Brasília tem lugar de destaque no núcleo Futuro, como um dos maiores êxitos do Modernismo no Brasil, com gravuras de Lúcio Costa, pintura de Oscar Niemeyer e obras de artistas brasilienses.

Fotos: João Paulo Rodrigues e César Rebouças